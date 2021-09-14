https://ria.ru/20210914/shtorm-1749940829.html

Американские метеорологи предупредили об усилении шторма "Николас"

Американские метеорологи предупредили об усилении шторма "Николас" - РИА Новости, 14.09.2021

Американские метеорологи предупредили об усилении шторма "Николас"

Сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории и приближается к американскому штату Техас, сообщает... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T06:59

2021-09-14T06:59

2021-09-14T12:20

в мире

сша

луизиана

мексиканский залив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749985056_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_ad78ba316791721ae8fa0ae99bb89c40.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории и приближается к американскому штату Техас, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).Отмечается, что стихия может затронуть в ближайшие дни и части штата Луизиана.По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Ураган движется со скоростью 16 километров в час.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.

https://ria.ru/20210909/uragan-1749273149.html

сша

луизиана

мексиканский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, луизиана, мексиканский залив