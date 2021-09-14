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Американские метеорологи предупредили об усилении шторма "Николас"
Американские метеорологи предупредили об усилении шторма "Николас" - РИА Новости, 14.09.2021
Американские метеорологи предупредили об усилении шторма "Николас"
Сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории и приближается к американскому штату Техас, сообщает... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T06:59
2021-09-14T12:20
в мире
сша
луизиана
мексиканский залив
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории и приближается к американскому штату Техас, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).Отмечается, что стихия может затронуть в ближайшие дни и части штата Луизиана.По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Ураган движется со скоростью 16 километров в час.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
https://ria.ru/20210909/uragan-1749273149.html
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в мире, сша, луизиана, мексиканский залив
06:59 14.09.2021 (обновлено: 12:20 14.09.2021)
 
Американские метеорологи предупредили об усилении шторма "Николас"

Американские метеорологи: шторм "Николас" усилился до урагана и приближается к штату Техас

© REUTERS / Adrees LatifЛюди на пирсе в преддверии начала тропического шторма Николас в Галвестоне, штат Техас
Люди на пирсе в преддверии начала тропического шторма Николас в Галвестоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / Adrees Latif
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории и приближается к американскому штату Техас, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Николас" стал ураганом. Он несет проливные дожди, сильные ветры и штормовые волны в районах центральной и верхней частей побережья Техаса", - говорится в сообщении NHC в Twitter.

Отмечается, что стихия может затронуть в ближайшие дни и части штата Луизиана.
По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Ураган движется со скоростью 16 километров в час.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
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В миреСШАЛуизианаМексиканский залив
 
 
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