https://ria.ru/20210914/shtorm-1749940829.html
Американские метеорологи предупредили об усилении шторма "Николас"
Американские метеорологи предупредили об усилении шторма "Николас" - РИА Новости, 14.09.2021
Американские метеорологи предупредили об усилении шторма "Николас"
Сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории и приближается к американскому штату Техас, сообщает... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T06:59
2021-09-14T06:59
2021-09-14T12:20
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луизиана
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории и приближается к американскому штату Техас, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).Отмечается, что стихия может затронуть в ближайшие дни и части штата Луизиана.По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Ураган движется со скоростью 16 километров в час.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
https://ria.ru/20210909/uragan-1749273149.html
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в мире, сша, луизиана, мексиканский залив
06:59 14.09.2021 (обновлено: 12:20 14.09.2021)
Американские метеорологи предупредили об усилении шторма "Николас"
Американские метеорологи: шторм "Николас" усилился до урагана и приближается к штату Техас