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В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании липецкой школьницы
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании липецкой школьницы - РИА Новости, 14.09.2021
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании липецкой школьницы
Подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы в Липецке, затащивший девочку в машину, задержан спустя два месяца в Подмосковье, сообщает управление СК РФ по РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:14
2021-09-14T16:14
2021-09-14T16:14
происшествия
московская область (подмосковье)
липецк
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы в Липецке, затащивший девочку в машину, задержан спустя два месяца в Подмосковье, сообщает управление СК РФ по региону.По данным следствия, в ночь с 4 на 5 июля подозреваемый в салоне автомобиля изнасиловал 14-летнюю школьницу. Узнав о произошедшем, мать девочки обратилась в следственные органы. Подозреваемый, в отношении которого было возбуждено дело об изнасиловании, успел скрыться от следствия и был объявлен в розыск."В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан на территории Московской области и доставлен в следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка, где его допрашивает следователь. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Согласно информации следствия, 36-летний фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, разбой и незаконный оборот наркотиков.
https://ria.ru/20210912/smolensk-1749733948.html
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происшествия, московская область (подмосковье), липецк, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании липецкой школьницы
СК: в Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании липецкой школьницы