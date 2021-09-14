https://ria.ru/20210914/shkolnitsa-1750036105.html

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании липецкой школьницы

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании липецкой школьницы - РИА Новости, 14.09.2021

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании липецкой школьницы

Подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы в Липецке, затащивший девочку в машину, задержан спустя два месяца в Подмосковье, сообщает управление СК РФ по РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:14

2021-09-14T16:14

2021-09-14T16:14

происшествия

московская область (подмосковье)

липецк

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы в Липецке, затащивший девочку в машину, задержан спустя два месяца в Подмосковье, сообщает управление СК РФ по региону.По данным следствия, в ночь с 4 на 5 июля подозреваемый в салоне автомобиля изнасиловал 14-летнюю школьницу. Узнав о произошедшем, мать девочки обратилась в следственные органы. Подозреваемый, в отношении которого было возбуждено дело об изнасиловании, успел скрыться от следствия и был объявлен в розыск."В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан на территории Московской области и доставлен в следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка, где его допрашивает следователь. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Согласно информации следствия, 36-летний фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, разбой и незаконный оборот наркотиков.

https://ria.ru/20210912/smolensk-1749733948.html

московская область (подмосковье)

липецк

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), липецк, следственный комитет россии (ск рф), россия