https://ria.ru/20210914/sertifikaty-1750072950.html

Власти Верхневолжья выделят дополнительно 57 млн рублей на поддержку семей

Власти Верхневолжья выделят дополнительно 57 млн рублей на поддержку семей - РИА Новости, 14.09.2021

Власти Верхневолжья выделят дополнительно 57 млн рублей на поддержку семей

На заседании правительства Тверской области во вторник дополнительно выделено 57 миллионов рублей на оказание помощи семьям региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T19:56

2021-09-14T19:56

2021-09-14T19:56

тверская область

общество

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 14 сен – РИА Новости. На заседании правительства Тверской области во вторник дополнительно выделено 57 миллионов рублей на оказание помощи семьям региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Средства будут направлены на выдачу сертификатов многодетным семьям для покупки машины и молодым семьям на погашение ипотеки при рождении или усыновлении детей. Выделенные средства позволят дополнительно оказать помощь еще 121 семье Верхневолжья.Принято решение на 15,9 миллиона рублей увеличить финансирование поддержки на погашение ипотеки молодым семьям, где родился или усыновлен ребенок. В 2021 году данной мерой дополнительно смогут воспользоваться 80 молодых семей. Единовременная выплата в размере до 200 тысяч рублей предоставляется семьям Верхневолжья, в которых в период действия ипотечного кредита рожден или усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители могут претендовать на сумму до 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тысяч рублей. Ранее данной мерой поддержки воспользовались 25 молодых семей.Также на заседании правительства принято решение о выделении 41 миллиона рублей, что позволит дополнительно получить сертификаты для покупки автомобиля 41 многодетной семье.Региональная мера поддержки для семей с пятью и более детьми – сертификат в 1 миллион рублей на приобретение машины – введена в 2020 году по инициативе губернатора. В этом году автомобили при областной поддержке приобрели 57 семей.Среди условий получения сертификата – семья должна воспитывать пятерых и более несовершеннолетних детей, быть зарегистрированной и проживать в Тверской области не менее 5 лет. На протяжении пяти лет после приобретения автомобиля из областного бюджета многодетным будут также покрываться расходы на страховку КАСКО, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210827/obrazovanie-1747543720.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тверская область, игорь руденя