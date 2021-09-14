https://ria.ru/20210914/saratov-1750083398.html

В Саратове начали проверять покупателей имущества без официальных доходов

В Саратове начали проверять покупателей имущества без официальных доходов - РИА Новости, 14.09.2021

В Саратове начали проверять покупателей имущества без официальных доходов

Власти Саратовской области опробовали пилотный проект по выведению из тени доходов граждан, приступив к проверкам официально ничего не зарабатывающих... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T22:12

2021-09-14T22:12

2021-09-14T22:12

экономика

саратовская область

энгельсский район

россия

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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Власти Саратовской области опробовали пилотный проект по выведению из тени доходов граждан, приступив к проверкам официально ничего не зарабатывающих покупателей дорогостоящего имущества, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин."В Энгельсском районе в качестве пилотного проекта приступили к изучению списков граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих дорогостоящие объекты. Уже обнаружено не менее 40 физических лиц, оформивших за прошедший год в собственность недвижимое и движимое имущество на десятки миллионов рублей. Законность происхождения этих средств будут проверять профильные структуры", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.По его словам, в результате деятельности региональной межведомственной комиссии по мобилизации доходов за минувшую неделю по разным направлениям в областной бюджет дополнительно поступило 30,8 миллиона рублей, а с начала года - 671,6 миллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20210716/moshenniki-1741489492.html

саратовская область

энгельсский район

россия

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экономика, саратовская область, энгельсский район, россия