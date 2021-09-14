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В Саратове начали проверять покупателей имущества без официальных доходов
В Саратове начали проверять покупателей имущества без официальных доходов - РИА Новости, 14.09.2021
В Саратове начали проверять покупателей имущества без официальных доходов
Власти Саратовской области опробовали пилотный проект по выведению из тени доходов граждан, приступив к проверкам официально ничего не зарабатывающих... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T22:12
2021-09-14T22:12
экономика
саратовская область
энгельсский район
россия
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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Власти Саратовской области опробовали пилотный проект по выведению из тени доходов граждан, приступив к проверкам официально ничего не зарабатывающих покупателей дорогостоящего имущества, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин."В Энгельсском районе в качестве пилотного проекта приступили к изучению списков граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих дорогостоящие объекты. Уже обнаружено не менее 40 физических лиц, оформивших за прошедший год в собственность недвижимое и движимое имущество на десятки миллионов рублей. Законность происхождения этих средств будут проверять профильные структуры", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.По его словам, в результате деятельности региональной межведомственной комиссии по мобилизации доходов за минувшую неделю по разным направлениям в областной бюджет дополнительно поступило 30,8 миллиона рублей, а с начала года - 671,6 миллиона рублей.
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экономика, саратовская область, энгельсский район, россия
22:12 14.09.2021
 
В Саратове начали проверять покупателей имущества без официальных доходов

Саратовские власти начали проверять покупателей имущества без официальных доходов

© РИА Новости / Андрей ВасильевВид на Саратов. Архивное фото
Вид на Саратов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Андрей Васильев
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Власти Саратовской области опробовали пилотный проект по выведению из тени доходов граждан, приступив к проверкам официально ничего не зарабатывающих покупателей дорогостоящего имущества, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.
Энгельсском районе в качестве пилотного проекта приступили к изучению списков граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих дорогостоящие объекты. Уже обнаружено не менее 40 физических лиц, оформивших за прошедший год в собственность недвижимое и движимое имущество на десятки миллионов рублей. Законность происхождения этих средств будут проверять профильные структуры", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате деятельности региональной межведомственной комиссии по мобилизации доходов за минувшую неделю по разным направлениям в областной бюджет дополнительно поступило 30,8 миллиона рублей, а с начала года - 671,6 миллиона рублей.
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ЭкономикаСаратовская областьЭнгельсский районРоссия
 
 
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