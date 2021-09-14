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Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии
Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии - РИА Новости, 14.09.2021
Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии
Верховный суд РФ (ВС РФ) защитил право на самооборону при домашнем насилии, отметив, что защита своей жизни не является преступлением, сказано в определении... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:08
2021-09-14T12:08
происшествия
общество
волгоградская область
верховный суд рф
домашнее насилие
россия
семейное насилие
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ (ВС РФ) защитил право на самооборону при домашнем насилии, отметив, что защита своей жизни не является преступлением, сказано в определении судебной коллегии.Суд рассмотрел жалобу защиты жительницы Волгоградской области, которая во время ссоры с сожителем ударила его ножом.Согласно материалам дела, пьяный мужчина на глазах у малолетней дочери женщины начал ссору, "используя надуманный повод". В какой-то момент мужчина бросился на сожительницу с кулаками – она в этот момент резала хлеб и, став задыхаться, ударила его ножом в грудь, когда пыталась оттолкнуть.Мужчина выжил, а женщину обвинили в нанесении тяжкого вреда здоровью. Впоследствии суд изменил квалификацию на превышение пределов самообороны, но адвокат дошел до ВС РФ, добиваясь полного оправдания.В итоге суд согласился с его доводами: "Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося... При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу".По оценке суда, жизнь женщины была под угрозой, и она нанесла единственный удар ножом именно "в момент реальной опасности с целью своего спасения". Врачи зафиксировали у нее гематомы, отек глаз и покрасневшую шею.В итоге ВС РФ отменил приговор, закрыл уголовное дело и признал за женщиной право на реабилитацию.
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происшествия, общество, волгоградская область, верховный суд рф, домашнее насилие, россия, семейное насилие
12:08 14.09.2021
 
Верховный суд защитил право на самооборону при домашнем насилии

Верховный суд отменил приговор жительнице Волгоградской области, защищавшейся от сожителя

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ (ВС РФ) защитил право на самооборону при домашнем насилии, отметив, что защита своей жизни не является преступлением, сказано в определении судебной коллегии.
Суд рассмотрел жалобу защиты жительницы Волгоградской области, которая во время ссоры с сожителем ударила его ножом.
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Согласно материалам дела, пьяный мужчина на глазах у малолетней дочери женщины начал ссору, "используя надуманный повод". В какой-то момент мужчина бросился на сожительницу с кулаками – она в этот момент резала хлеб и, став задыхаться, ударила его ножом в грудь, когда пыталась оттолкнуть.
Мужчина выжил, а женщину обвинили в нанесении тяжкого вреда здоровью. Впоследствии суд изменил квалификацию на превышение пределов самообороны, но адвокат дошел до ВС РФ, добиваясь полного оправдания.
В итоге суд согласился с его доводами: "Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося... При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия обороняющееся лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу".
По оценке суда, жизнь женщины была под угрозой, и она нанесла единственный удар ножом именно "в момент реальной опасности с целью своего спасения". Врачи зафиксировали у нее гематомы, отек глаз и покрасневшую шею.
В итоге ВС РФ отменил приговор, закрыл уголовное дело и признал за женщиной право на реабилитацию.
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