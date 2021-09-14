https://ria.ru/20210914/samolet-1750053737.html

В Бразилии разбился двухмоторный самолет

В Бразилии разбился двухмоторный самолет - РИА Новости, 14.09.2021

В Бразилии разбился двухмоторный самолет

Двухмоторный самолет потерпел крушение в Бразилии, погибли семь человек, сообщает местный портал Globo. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:47

2021-09-14T17:47

2021-09-14T17:47

в мире

бразилия

авиакатастрофы

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сен - РИА Новости. Двухмоторный самолет потерпел крушение в Бразилии, погибли семь человек, сообщает местный портал Globo.Инцидент произошел во вторник утром в Пирасикабе."Самолет упал в лесном массиве и взорвался, в результате чего в районе крушения возник пожар", - говорится в сообщении портала.По данным пожарной службы, в самолете находились два пилота и пять пассажиров - члены одной семьи. Они скончались на месте. Из-за взрыва и пожара их тела были обуглены, личность пока не удалось установить.Причина крушения выясняется. Специалисты пытаются взять пожар под контроль.

https://ria.ru/20210913/gretsiya-1749925594.html

https://ria.ru/20210910/samolet-1749600272.html

бразилия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бразилия, авиакатастрофы