https://ria.ru/20210914/samolet-1750053737.html
В Бразилии разбился двухмоторный самолет
В Бразилии разбился двухмоторный самолет - РИА Новости, 14.09.2021
В Бразилии разбился двухмоторный самолет
Двухмоторный самолет потерпел крушение в Бразилии, погибли семь человек, сообщает местный портал Globo. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:47
2021-09-14T17:47
2021-09-14T17:47
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бразилия
авиакатастрофы
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сен - РИА Новости. Двухмоторный самолет потерпел крушение в Бразилии, погибли семь человек, сообщает местный портал Globo.Инцидент произошел во вторник утром в Пирасикабе."Самолет упал в лесном массиве и взорвался, в результате чего в районе крушения возник пожар", - говорится в сообщении портала.По данным пожарной службы, в самолете находились два пилота и пять пассажиров - члены одной семьи. Они скончались на месте. Из-за взрыва и пожара их тела были обуглены, личность пока не удалось установить.Причина крушения выясняется. Специалисты пытаются взять пожар под контроль.
https://ria.ru/20210913/gretsiya-1749925594.html
https://ria.ru/20210910/samolet-1749600272.html
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в мире, бразилия, авиакатастрофы
В Бразилии разбился двухмоторный самолет
Globo: двухмоторный самолет разбился в Бразилии, погибли семь человек