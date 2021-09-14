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В Бразилии разбился двухмоторный самолет
В Бразилии разбился двухмоторный самолет - РИА Новости, 14.09.2021
В Бразилии разбился двухмоторный самолет
Двухмоторный самолет потерпел крушение в Бразилии, погибли семь человек, сообщает местный портал Globo. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:47
2021-09-14T17:47
в мире
бразилия
авиакатастрофы
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сен - РИА Новости. Двухмоторный самолет потерпел крушение в Бразилии, погибли семь человек, сообщает местный портал Globo.Инцидент произошел во вторник утром в Пирасикабе."Самолет упал в лесном массиве и взорвался, в результате чего в районе крушения возник пожар", - говорится в сообщении портала.По данным пожарной службы, в самолете находились два пилота и пять пассажиров - члены одной семьи. Они скончались на месте. Из-за взрыва и пожара их тела были обуглены, личность пока не удалось установить.Причина крушения выясняется. Специалисты пытаются взять пожар под контроль.
https://ria.ru/20210913/gretsiya-1749925594.html
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в мире, бразилия, авиакатастрофы
17:47 14.09.2021
 
В Бразилии разбился двухмоторный самолет

Globo: двухмоторный самолет разбился в Бразилии, погибли семь человек

© Depositphotos / AbSandraАвтомобили полицейских в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Автомобили полицейских в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Depositphotos / AbSandra
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сен - РИА Новости. Двухмоторный самолет потерпел крушение в Бразилии, погибли семь человек, сообщает местный портал Globo.
Инцидент произошел во вторник утром в Пирасикабе.
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"Самолет упал в лесном массиве и взорвался, в результате чего в районе крушения возник пожар", - говорится в сообщении портала.
По данным пожарной службы, в самолете находились два пилота и пять пассажиров - члены одной семьи. Они скончались на месте. Из-за взрыва и пожара их тела были обуглены, личность пока не удалось установить.
Причина крушения выясняется. Специалисты пытаются взять пожар под контроль.
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