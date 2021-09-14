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Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Екатеринбург
Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Екатеринбург - РИА Новости, 14.09.2021
Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Екатеринбург
Самолет авиакомпании Nord Star, следовавший в Ростов-на-Дону, вернулся в Екатеринбург из-за отказа левого двигателя, пострадавших нет, сообщает во вторник... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:17
2021-09-14T14:42
происшествия
ростов-на-дону
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании Nord Star, следовавший в Ростов-на-Дону, вернулся в Екатеринбург из-за отказа левого двигателя, пострадавших нет, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.Ведомство уточняет, что на борту находилось 103 пассажира, из них трое детей, шесть членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.В пресс-службе аэропорта "Кольцово" РИА Новости уточнили, что с пассажирами работают представители авиаперевозчика.
https://ria.ru/20210912/samolet-1749759274.html
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происшествия, ростов-на-дону, екатеринбург
14:17 14.09.2021 (обновлено: 14:42 14.09.2021)
 
Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Екатеринбург

Самолет, летевший в Ростов-на-Дону, вернулся в Екатеринбург из-за отказа двигателя

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании Nord Star, следовавший в Ростов-на-Дону, вернулся в Екатеринбург из-за отказа левого двигателя, пострадавших нет, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.
"Четырнадцатого сентября в 15.31 (13.31 мск) воздушное судно авиакомпании Nord Star, выполняющее рейс U7-917 сообщением Екатеринбург-Ростов-на-Дону, вылетевшее из аэропорта "Кольцово", вернулось на аэродром вылета по причине технической неисправности - отказа левого двигателя", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что на борту находилось 103 пассажира, из них трое детей, шесть членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
В пресс-службе аэропорта "Кольцово" РИА Новости уточнили, что с пассажирами работают представители авиаперевозчика.
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