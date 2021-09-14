https://ria.ru/20210914/samolet-1750011763.html

Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Екатеринбург

Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Екатеринбург - РИА Новости, 14.09.2021

Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в Екатеринбург

Самолет авиакомпании Nord Star, следовавший в Ростов-на-Дону, вернулся в Екатеринбург из-за отказа левого двигателя, пострадавших нет, сообщает во вторник... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:17

2021-09-14T14:17

2021-09-14T14:42

происшествия

ростов-на-дону

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании Nord Star, следовавший в Ростов-на-Дону, вернулся в Екатеринбург из-за отказа левого двигателя, пострадавших нет, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.Ведомство уточняет, что на борту находилось 103 пассажира, из них трое детей, шесть членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.В пресс-службе аэропорта "Кольцово" РИА Новости уточнили, что с пассажирами работают представители авиаперевозчика.

https://ria.ru/20210912/samolet-1749759274.html

ростов-на-дону

екатеринбург

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происшествия, ростов-на-дону, екатеринбург