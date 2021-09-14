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Украина превратилась в сообщающийся сосуд Запада, заявил Рябков
Украина превратилась в сообщающийся сосуд Запада, заявил Рябков - РИА Новости, 14.09.2021
Украина превратилась в сообщающийся сосуд Запада, заявил Рябков
Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T21:12
2021-09-14T21:50
в мире
киев
сша
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Проект Украина - один из самых важных для США и их европейских союзников. Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику. Она превратилась в сообщающийся сосуд западного сообщества", - заявил замминистра в интервью телеканалу RT Arabic.Он добавил, что через этот "сосуд" с запада на восток перетекает оружие, а в противоположном направлении - рабочая сила. Кроме этого, происходит обмен деструктивными идеями, которые в случае реализации грозят стабильности Европы.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, киев, сша, сергей рябков, россия
21:12 14.09.2021 (обновлено: 21:50 14.09.2021)
 
Украина превратилась в сообщающийся сосуд Запада, заявил Рябков

Рябков: Украина потеряла возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Проект Украина - один из самых важных для США и их европейских союзников. Украина потеряла независимость и возможность самостоятельно определять свою внешнюю политику. Она превратилась в сообщающийся сосуд западного сообщества", - заявил замминистра в интервью телеканалу RT Arabic.
Он добавил, что через этот "сосуд" с запада на восток перетекает оружие, а в противоположном направлении - рабочая сила. Кроме этого, происходит обмен деструктивными идеями, которые в случае реализации грозят стабильности Европы.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 15:48
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