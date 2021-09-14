https://ria.ru/20210914/ryabkov-1750076005.html

Рябков рассказал о подготовке к консультациям с США по стратстабильности

Рябков рассказал о подготовке к консультациям с США по стратстабильности - РИА Новости, 14.09.2021

Рябков рассказал о подготовке к консультациям с США по стратстабильности

Россия надеется, что новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности не превратится в "диалог ради диалога" - необходимы четкие... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:31

2021-09-14T20:31

2021-09-14T20:31

в мире

сша

женева (город)

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737171844_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_4554e0893b816f1f4c6d6d194c0a49d7.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия надеется, что новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности не превратится в "диалог ради диалога" - необходимы четкие цели, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Мы надеемся, что это не будет диалог ради диалога, а приведет к формулированию целей, которых мы будем стремиться достичь в рамках нашей работы", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.Ранее высокопоставленный дипломатический источник рассказал РИА Новости, что второй раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности пройдет 30 сентября в Женеве.

https://ria.ru/20210731/gorbachev-1743733356.html

сша

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, женева (город), сергей рябков