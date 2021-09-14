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Рябков рассказал о подготовке к консультациям с США по стратстабильности
Рябков рассказал о подготовке к консультациям с США по стратстабильности - РИА Новости, 14.09.2021
Рябков рассказал о подготовке к консультациям с США по стратстабильности
Россия надеется, что новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности не превратится в "диалог ради диалога" - необходимы четкие... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:31
2021-09-14T20:31
2021-09-14T20:31
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сергей рябков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия надеется, что новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности не превратится в "диалог ради диалога" - необходимы четкие цели, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Мы надеемся, что это не будет диалог ради диалога, а приведет к формулированию целей, которых мы будем стремиться достичь в рамках нашей работы", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.Ранее высокопоставленный дипломатический источник рассказал РИА Новости, что второй раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности пройдет 30 сентября в Женеве.
https://ria.ru/20210731/gorbachev-1743733356.html
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в мире, сша, женева (город), сергей рябков
Рябков рассказал о подготовке к консультациям с США по стратстабильности
Рябков: для результативных переговоров с США по стратстабильности нужны четкие цели