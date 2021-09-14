https://ria.ru/20210914/ryabkov-1750073981.html

Рябков оценил ситуацию в Афганистане

Рябков оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 14.09.2021

Рябков оценил ситуацию в Афганистане

Москва ведет взвешенную политику по Афганистану, контактирует по ситуации в стране с заинтересованными сторонами, в том числе США, заявил заместитель министра... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:13

2021-09-14T20:13

2021-09-14T20:13

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

москва

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва ведет взвешенную политику по Афганистану, контактирует по ситуации в стране с заинтересованными сторонами, в том числе США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Ситуация (в Афганистане - ред.) изменилась в корне. Наша задача – проводить взвешенную политику, которая будет отражать наши интересы. Среди них – обеспечение безопасности наших границ и границ наших союзников в Центральной Азии и региона в целом", - заявил Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.Он добавил, что Москва находится в диалоге с США по развитию ситуации в Афганистане."Мы не прерывали диалога с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ – ред.). Однако то, что будет в будущем - это другой вопрос. Мы обсуждаем это со всеми заинтересованными сторонами, в том числе американцами", - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20210911/korruptsiya-1749702573.html

сша

афганистан

москва

россия

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в мире, сша, афганистан, москва, сергей рябков, россия