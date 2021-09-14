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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210914/ryabkov-1750073981.html
Рябков оценил ситуацию в Афганистане
Рябков оценил ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 14.09.2021
Рябков оценил ситуацию в Афганистане
Москва ведет взвешенную политику по Афганистану, контактирует по ситуации в стране с заинтересованными сторонами, в том числе США, заявил заместитель министра... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:13
2021-09-14T20:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
москва
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва ведет взвешенную политику по Афганистану, контактирует по ситуации в стране с заинтересованными сторонами, в том числе США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."Ситуация (в Афганистане - ред.) изменилась в корне. Наша задача – проводить взвешенную политику, которая будет отражать наши интересы. Среди них – обеспечение безопасности наших границ и границ наших союзников в Центральной Азии и региона в целом", - заявил Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.Он добавил, что Москва находится в диалоге с США по развитию ситуации в Афганистане."Мы не прерывали диалога с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ – ред.). Однако то, что будет в будущем - это другой вопрос. Мы обсуждаем это со всеми заинтересованными сторонами, в том числе американцами", - подчеркнул замминистра.
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в мире, сша, афганистан, москва, сергей рябков, россия
20:13 14.09.2021
 
Рябков оценил ситуацию в Афганистане

Рябков: Россия ведет взвешенную политику по Афганистану

© REUTERS / West Asia News AgencyТалибы* в Кабуле
Талибы* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва ведет взвешенную политику по Афганистану, контактирует по ситуации в стране с заинтересованными сторонами, в том числе США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Ситуация (в Афганистане - ред.) изменилась в корне. Наша задача – проводить взвешенную политику, которая будет отражать наши интересы. Среди них – обеспечение безопасности наших границ и границ наших союзников в Центральной Азии и региона в целом", - заявил Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.
Он добавил, что Москва находится в диалоге с США по развитию ситуации в Афганистане.
"Мы не прерывали диалога с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ – ред.). Однако то, что будет в будущем - это другой вопрос. Мы обсуждаем это со всеми заинтересованными сторонами, в том числе американцами", - подчеркнул замминистра.
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