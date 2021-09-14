https://ria.ru/20210914/rostov-1750048350.html

В Ростовской области наградили "Лидеров Дона"

В Ростовской области наградили "Лидеров Дона" - РИА Новости, 14.09.2021

В Ростовской области наградили "Лидеров Дона"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил награды победителям конкурса "Лидеры Дона", сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:19

2021-09-14T17:19

2021-09-14T17:19

ростовская область

общество

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил награды победителям конкурса "Лидеры Дона", сообщает правительство региона."Сегодня, 14 сентября, в донской столице подвели итоги губернаторского конкурса "Лидеры Дона" и вручили дипломы десяти победителям. На региональной площадке "Точка кипения" губернатор Василий Голубев встретился с финалистами конкурса и ответил на их вопросы", - говорится в сообщении.По словам Голубева, жители области проявляют все больший интерес к конкурсу. "Идея конкурса – позвать в партнеры молодых неравнодушных людей, которые хотят менять жизнь, менять ситуацию в конкретных муниципалитетах, городах, сельских территориях. И это получилось. Количество участников постоянно росло. Мы начали в 2019 году, в этом число конкурсантов дошло до 10 тысяч человек", - приводятся в сообщении его слова.Конкурс "Лидеры Дона", который с 2020 года стал ежегодным, проводится среди предпринимателей, руководителей и специалистов по четырем основным и одной дополнительной номинациям: "Предпринимательство", "Стартап", "Менеджмент", "Мегастарт" и "Наука и инновации". В текущем году заявки на участие в конкурсе подали 10 тысяч жителей Ростовской области, в финал прошли 50 участников, десять из которых получили статус "Лидера Дона" 2021 года.Победители конкурса получат в наставники успешного управленца из числа региональных министров, депутатов, бизнесменов, банкиров, ректоров и смогут продолжить обучение в рамках специальной программы по развитию предпринимательских компетенций и навыков. Для каждого будет организована экспертная сессия, итогом которой станет детально проработанная карта развития. Также у победителя будет возможность воспользоваться займом под 0,1% от Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства на старт или развитие своего бизнес-проекта.

https://ria.ru/20210908/ozdorovlenie-1749156549.html

https://ria.ru/20210804/dolschiki-1744401209.html

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общество, ростовская область, василий голубев, россия