https://ria.ru/20210914/roskosmos-1750049295.html

Госкомиссия дала разрешение на запуск "Союза" с Байконура

Госкомиссия дала разрешение на запуск "Союза" с Байконура - РИА Новости, 14.09.2021

Госкомиссия дала разрешение на запуск "Союза" с Байконура

Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила провести заправку и пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 космическими аппаратами связи британской компании OneWeb, РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:26

2021-09-14T17:26

2021-09-14T17:32

наука

роскосмос

oneweb

байконур (город)

дмитрий рогозин

космос - риа наука

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила провести заправку и пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 космическими аппаратами связи британской компании OneWeb, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Роскосмоса"."Госкомиссия в рамках миссии OneWeb №36 приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1б" компонентами топлива и пуск, который запланирован 21.07.19 мск 14 сентября", - говорится в сообщении.Это будет 15-й пуск российской космической ракеты в 2021 году. Всего, как ранее заявлял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, их в этом году намечается 29.Ожидается, что в 21.16 мск разгонный блок "Фрагат" (для него это будет 100-й полет в истории) со спутниками отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории полета. Дальнейшее выведение аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров должно быть обеспечено за счет двух включений маршевого двигателя "Фрегата".Отделение спутников от разгонного блока планируется в девять этапов в разных точках орбиты (два аппарата отделятся на первом этапе и по четыре аппарата в последующих восьми) в промежутке с 22.19 до 0.52 мск 15 сентября. Суммарно вся миссия от старта до отделения последнего спутника займет 3 часа 45 минут.

https://ria.ru/20210820/luna-1746595336.html

https://ria.ru/20210909/buran-1749297516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, oneweb, байконур (город), дмитрий рогозин, космос - риа наука