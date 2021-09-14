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В Москве впервые прошел чемпионат по авиационной робототехнике

В Москве впервые прошел чемпионат по авиационной робототехнике - РИА Новости, 14.09.2021

В Москве впервые прошел чемпионат по авиационной робототехнике

На ВДНХ в минувшие выходные впервые прошел Московский чемпионат по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт", сообщает пресс-служба АНО "Развитие... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T11:56

2021-09-14T11:56

2021-09-14T11:56

технологии

москва

роботы

ано «развитие человеческого капитала»

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. На ВДНХ в минувшие выходные впервые прошел Московский чемпионат по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт", сообщает пресс-служба АНО "Развитие человеческого капитала" (РЧК).ПобедителиВ чемпионате приняли участие 90 молодых людей от 16 до 25 лет в составе 16 команд от школ, колледжей, вузов и детских технопарков.Со стороны детских технопарков в чемпионате приняли участие "Мосгормаш", "Москва" и "Наукоград" МФЮА. От вузов выступали команды МАИ (Московского Авиационного Института), МГТУ "Станкин" и Московского Технического Университета Связи и Информатики. Также в число участников вошли восемь школ и один колледж.Лучшими стали команды детского технопарка "Мосгормаш", МТУСИ и школы N1581.Бпла - тренд мировых инноваций"На сегодняшний день сфера беспилотной авиации является одним из самых актуальных направлений, и в ближайшие десятилетие будет оставаться трендом инноваций во всем мире. Мы наблюдаем высочайший спрос на специалистов этой отрасли – и следуя этой тенденции, помогаем готовить будущих инженеров и пилотов БПЛА уже со школьной скамьи: например, на занятиях в детских технопарках Москвы. Поэтому очень символично и название чемпионата – ведь для его участников это действительно старт в интересную перспективную профессию, а кроме того, еще старт для взаимодействия с новыми людьми, индустриальными партнерами, которые по итогам чемпионата вполне могут пригласить участников на стажировку и даже на работу. И вполне возможно, что выбрав сферу беспилотной авиации как направление своей жизни, через несколько лет сегодняшние школьники станут не только ведущими специалистами этих компаний, но и создадут собственный стартап в этой области", – цитирует пресс-служба замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олесю Беленькую.Организатором чемпионата выступил Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций АНО РЧК совместно с Ассоциацией работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем "Аэронекст" и ООО "Геоскан", а партнером – инновационно-внедренческая компания "Альтернативные инженерные решения Магистраль".Собрать, настроить, управлятьПервый этап соревнований назывался "ФастФлайт". Команды должны были пройти тестирование на квалификационную сертификацию по профессии "Оператор беспилотных систем", собрать дрон из набора комплектующих, а затем совершить им управляемый полет с практической целью перевозки груза и его фиксированием в несколький точках.На втором этапе, носившем название "Рой", участники настраивали программное обеспечение, чтобы построить многомерные геометрические фигуры в групповом полете из восьми беспилотников.Для гостей чемпионата было организовано множество интересных активностей – яркая церемония открытия с приглашенной кавер-группой "Харди", спортивное шоу на батутах, интерактивные фото-зоны и виртуальный полет над Москвой на тренажере-симуляторе.Также посетители смогли принять участие в мастер-классах по авиамоделированию, где конструировали самолет-планер, и викторинах, получив в подарок беспилотники. Завершилось мероприятие красочным шоу дронов, вызвавшим восторг зрителей.Москва дала старт национальному чемпионату для молодежи РоссииНа церемонии открытия генеральный директор Ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе вручением Беленькой свидетельства о наделении Ресурсного центра профнавигации и развития компетенций полномочиями оператора Национального чемпионата по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт" для молодежи России.Также почетными гостями соревнований стали директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин, коммерческий директор "Геоскан" Павел Степанов и генеральный директор "АИР Магистраль" Алексей Кучмин.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, роботы, ано «развитие человеческого капитала»