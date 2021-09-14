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В Москве впервые прошел чемпионат по авиационной робототехнике
В Москве впервые прошел чемпионат по авиационной робототехнике - РИА Новости, 14.09.2021
В Москве впервые прошел чемпионат по авиационной робототехнике
На ВДНХ в минувшие выходные впервые прошел Московский чемпионат по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт", сообщает пресс-служба АНО "Развитие... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:56
2021-09-14T11:56
технологии
москва
роботы
ано «развитие человеческого капитала»
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. На ВДНХ в минувшие выходные впервые прошел Московский чемпионат по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт", сообщает пресс-служба АНО "Развитие человеческого капитала" (РЧК).ПобедителиВ чемпионате приняли участие 90 молодых людей от 16 до 25 лет в составе 16 команд от школ, колледжей, вузов и детских технопарков.Со стороны детских технопарков в чемпионате приняли участие "Мосгормаш", "Москва" и "Наукоград" МФЮА. От вузов выступали команды МАИ (Московского Авиационного Института), МГТУ "Станкин" и Московского Технического Университета Связи и Информатики. Также в число участников вошли восемь школ и один колледж.Лучшими стали команды детского технопарка "Мосгормаш", МТУСИ и школы N1581.Бпла - тренд мировых инноваций"На сегодняшний день сфера беспилотной авиации является одним из самых актуальных направлений, и в ближайшие десятилетие будет оставаться трендом инноваций во всем мире. Мы наблюдаем высочайший спрос на специалистов этой отрасли – и следуя этой тенденции, помогаем готовить будущих инженеров и пилотов БПЛА уже со школьной скамьи: например, на занятиях в детских технопарках Москвы. Поэтому очень символично и название чемпионата – ведь для его участников это действительно старт в интересную перспективную профессию, а кроме того, еще старт для взаимодействия с новыми людьми, индустриальными партнерами, которые по итогам чемпионата вполне могут пригласить участников на стажировку и даже на работу. И вполне возможно, что выбрав сферу беспилотной авиации как направление своей жизни, через несколько лет сегодняшние школьники станут не только ведущими специалистами этих компаний, но и создадут собственный стартап в этой области", – цитирует пресс-служба замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олесю Беленькую.Организатором чемпионата выступил Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций АНО РЧК совместно с Ассоциацией работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем "Аэронекст" и ООО "Геоскан", а партнером – инновационно-внедренческая компания "Альтернативные инженерные решения Магистраль".Собрать, настроить, управлятьПервый этап соревнований назывался "ФастФлайт". Команды должны были пройти тестирование на квалификационную сертификацию по профессии "Оператор беспилотных систем", собрать дрон из набора комплектующих, а затем совершить им управляемый полет с практической целью перевозки груза и его фиксированием в несколький точках.На втором этапе, носившем название "Рой", участники настраивали программное обеспечение, чтобы построить многомерные геометрические фигуры в групповом полете из восьми беспилотников.Для гостей чемпионата было организовано множество интересных активностей – яркая церемония открытия с приглашенной кавер-группой "Харди", спортивное шоу на батутах, интерактивные фото-зоны и виртуальный полет над Москвой на тренажере-симуляторе.Также посетители смогли принять участие в мастер-классах по авиамоделированию, где конструировали самолет-планер, и викторинах, получив в подарок беспилотники. Завершилось мероприятие красочным шоу дронов, вызвавшим восторг зрителей.Москва дала старт национальному чемпионату для молодежи РоссииНа церемонии открытия генеральный директор Ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе вручением Беленькой свидетельства о наделении Ресурсного центра профнавигации и развития компетенций полномочиями оператора Национального чемпионата по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт" для молодежи России.Также почетными гостями соревнований стали директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин, коммерческий директор "Геоскан" Павел Степанов и генеральный директор "АИР Магистраль" Алексей Кучмин.
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технологии, москва, роботы, ано «развитие человеческого капитала»
11:56 14.09.2021
 

В Москве впервые прошел чемпионат по авиационной робототехнике

© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Московский чемпионат по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт"
Московский чемпионат по авиационной робототехнике Авиароботех – старт
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. На ВДНХ в минувшие выходные впервые прошел Московский чемпионат по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт", сообщает пресс-служба АНО "Развитие человеческого капитала" (РЧК).

Победители

В чемпионате приняли участие 90 молодых людей от 16 до 25 лет в составе 16 команд от школ, колледжей, вузов и детских технопарков.
Со стороны детских технопарков в чемпионате приняли участие "Мосгормаш", "Москва" и "Наукоград" МФЮА. От вузов выступали команды МАИ (Московского Авиационного Института), МГТУ "Станкин" и Московского Технического Университета Связи и Информатики. Также в число участников вошли восемь школ и один колледж.
Лучшими стали команды детского технопарка "Мосгормаш", МТУСИ и школы N1581.
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Московский чемпионат по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт"
Московский чемпионат по авиационной робототехнике Авиароботех – старт
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Московский чемпионат по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт"

Бпла - тренд мировых инноваций

"На сегодняшний день сфера беспилотной авиации является одним из самых актуальных направлений, и в ближайшие десятилетие будет оставаться трендом инноваций во всем мире. Мы наблюдаем высочайший спрос на специалистов этой отрасли – и следуя этой тенденции, помогаем готовить будущих инженеров и пилотов БПЛА уже со школьной скамьи: например, на занятиях в детских технопарках Москвы. Поэтому очень символично и название чемпионата – ведь для его участников это действительно старт в интересную перспективную профессию, а кроме того, еще старт для взаимодействия с новыми людьми, индустриальными партнерами, которые по итогам чемпионата вполне могут пригласить участников на стажировку и даже на работу. И вполне возможно, что выбрав сферу беспилотной авиации как направление своей жизни, через несколько лет сегодняшние школьники станут не только ведущими специалистами этих компаний, но и создадут собственный стартап в этой области", – цитирует пресс-служба замруководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олесю Беленькую.
Организатором чемпионата выступил Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций АНО РЧК совместно с Ассоциацией работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем "Аэронекст" и ООО "Геоскан", а партнером – инновационно-внедренческая компания "Альтернативные инженерные решения Магистраль".

Собрать, настроить, управлять

Первый этап соревнований назывался "ФастФлайт". Команды должны были пройти тестирование на квалификационную сертификацию по профессии "Оператор беспилотных систем", собрать дрон из набора комплектующих, а затем совершить им управляемый полет с практической целью перевозки груза и его фиксированием в несколький точках.
На втором этапе, носившем название "Рой", участники настраивали программное обеспечение, чтобы построить многомерные геометрические фигуры в групповом полете из восьми беспилотников.
Для гостей чемпионата было организовано множество интересных активностей – яркая церемония открытия с приглашенной кавер-группой "Харди", спортивное шоу на батутах, интерактивные фото-зоны и виртуальный полет над Москвой на тренажере-симуляторе.
Также посетители смогли принять участие в мастер-классах по авиамоделированию, где конструировали самолет-планер, и викторинах, получив в подарок беспилотники. Завершилось мероприятие красочным шоу дронов, вызвавшим восторг зрителей.
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Московский чемпионат по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт"
Московский чемпионат по авиационной робототехнике Авиароботех – старт
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Московский чемпионат по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт"

Москва дала старт национальному чемпионату для молодежи России

На церемонии открытия генеральный директор Ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе вручением Беленькой свидетельства о наделении Ресурсного центра профнавигации и развития компетенций полномочиями оператора Национального чемпионата по авиационной робототехнике "Авиароботех – старт" для молодежи России.
Также почетными гостями соревнований стали директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин, коммерческий директор "Геоскан" Павел Степанов и генеральный директор "АИР Магистраль" Алексей Кучмин.
 
ТехнологииМоскваРоботыАНО «Развитие человеческого капитала»
 
 
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