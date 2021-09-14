https://ria.ru/20210914/riteyler-1750068900.html

Ритейлеры не наблюдают недостатка запасов шампанского

Ритейлеры не наблюдают недостатка запасов шампанского - РИА Новости, 14.09.2021

Ритейлеры не наблюдают недостатка запасов шампанского

Крупнейшие российские ритейлеры не отмечают недостатка запасов или сокращения ассортимента игристых и шампанских вин, сформированные запасы позволяют... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T19:20

2021-09-14T19:20

2021-09-14T19:20

экономика

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Крупнейшие российские ритейлеры не отмечают недостатка запасов или сокращения ассортимента игристых и шампанских вин, сформированные запасы позволяют удовлетворить потребительский спрос и в период его роста, сообщил РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Игорь Караваев."В настоящий момент в торговых сетях-членах АКОРТ не отмечается недостаток запасов или сокращение ассортимента игристых и шампанских вин. Для потребителей доступны напитки как отечественных, так и зарубежных производителей", - сказал Караваев. Он отметил, что в Россию ежегодно поставляется около 1,5 миллиона бутылок французского шампанского, в основном это поставки продукции высокого ценового сегмента."В сегменте массового потребления, преимущественно, представлена продукция отечественных производителей. Сформированные товарные запасы торговых сетей позволяют удовлетворять как текущий потребительский спрос, так и потенциальный рост продаж в праздничные и предновогодний периоды по любым категориям алкогольных напитков", - добавил собеседник агентства.Глава ассоциации также указал, что в целом шампанское и игристые вина не являются продуктом ежедневного спроса. "В торговых сетях АКОРТ всплеск спроса на эти алкогольные напитки, наблюдается накануне традиционных праздников, например, 8 Марта, а на Новый год период повышенного спроса растягивается на весь декабрь и большую часть января", - отметил Караваев."Как правило, в последнем квартале года продажи в этой категории увеличиваются в среднем в 2-2,5 раза по сравнению с третьим кварталом", - сказал он. Председатель президиума АКОРТ привел данные Росалкогольрегулирования, согласно которым по итогам первого полугодия 2021 года продажи шампанского и игристых вин увеличились на 11,1% в годовом выражении и составили суммарно около 9 миллионов декалитров при одновременном падении спроса на другие категории алкоголя - вино и водку.Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать в лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию. Однако на прошлой неделе Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в РФ.

https://ria.ru/20210912/shampanskoe-1749410760.html

https://ria.ru/20210819/shampanskoe-1746335335.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), россия