https://ria.ru/20210914/revaktsinatsiya-1750071355.html

Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации

Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации - РИА Новости, 14.09.2021

Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации

В журнале The Lancet появилась статья с критикой массовой ревакцинации от коронавируса. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T19:44

2021-09-14T19:44

2021-09-14T23:34

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

воз

здоровье - общество

the lancet

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867414_164:0:2907:1543_1920x0_80_0_0_a53819e164e685fdeffcc96423df6e0a.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В журнале The Lancet появилась статья с критикой массовой ревакцинации от коронавируса.Авторами рекомендаций выступила международная группа ученых, среди которых — сотрудники Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).По мнению экспертов, существующие вакцины достаточно эффективны, и острой необходимости в массовой ревакцинации сейчас нет.Кроме того, как отметили медики, слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре.Это касается, по мнению ученых, как мРНК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moderna), так и препаратов на основе аденовируса — включая российский "Спутник V".Специалисты отметили, что не видят оснований проводить ревакцинацию, если общий иммунитет среди населения остается высоким. По мнению исследователей, снижение уровня антител не обязательно означает снижение эффективности вакцины с течением времени.Отмечается, что перед тем, как рекомендовать бустерные дозы вакцин, экспертам нужно будет провести соответствующие исследования. Также медики настаивают на том, что препараты должны стать доступными по всему миру, так как многим, по их словам, до сих пор недоступна даже первичная вакцинация.Ранее ВОЗ призывала продлить мораторий на бустерную вакцинацию от COVID-19 как минимум до конца года, чтобы в каждой стране смогли привить как минимум 40 процентов населения.

https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749945746.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, воз, здоровье - общество, the lancet, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna, обязательная вакцинация