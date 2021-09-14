https://ria.ru/20210914/revaktsinatsiya-1750071355.html
Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации
Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации - РИА Новости, 14.09.2021
Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации
В журнале The Lancet появилась статья с критикой массовой ревакцинации от коронавируса. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T19:44
2021-09-14T19:44
2021-09-14T23:34
распространение коронавируса
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воз
здоровье - общество
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коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В журнале The Lancet появилась статья с критикой массовой ревакцинации от коронавируса.Авторами рекомендаций выступила международная группа ученых, среди которых — сотрудники Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).По мнению экспертов, существующие вакцины достаточно эффективны, и острой необходимости в массовой ревакцинации сейчас нет.Кроме того, как отметили медики, слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре.Это касается, по мнению ученых, как мРНК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moderna), так и препаратов на основе аденовируса — включая российский "Спутник V".Специалисты отметили, что не видят оснований проводить ревакцинацию, если общий иммунитет среди населения остается высоким. По мнению исследователей, снижение уровня антител не обязательно означает снижение эффективности вакцины с течением времени.Отмечается, что перед тем, как рекомендовать бустерные дозы вакцин, экспертам нужно будет провести соответствующие исследования. Также медики настаивают на том, что препараты должны стать доступными по всему миру, так как многим, по их словам, до сих пор недоступна даже первичная вакцинация.Ранее ВОЗ призывала продлить мораторий на бустерную вакцинацию от COVID-19 как минимум до конца года, чтобы в каждой стране смогли привить как минимум 40 процентов населения.
https://ria.ru/20210914/koronavirus-1749945746.html
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в мире, вакцинация, воз, здоровье - общество, the lancet, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna, обязательная вакцинация
19:44 14.09.2021 (обновлено: 23:34 14.09.2021)
Ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации
Lancet опубликовал данные о бесполезности массовой ревакцинации от COVID-19
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
В журнале The Lancet
появилась статья
с критикой массовой ревакцинации от коронавируса
.
Авторами рекомендаций выступила международная группа ученых, среди которых — сотрудники Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ).
По мнению экспертов, существующие вакцины достаточно эффективны, и острой необходимости в массовой ревакцинации сейчас нет.
Кроме того, как отметили медики, слишком раннее или частое введение повторных доз препаратов может привести к миокардиту и синдрому Гийена-Барре.
"Хотя преимущества первичной вакцинации COVID-19 явно перевешивают риски, все же они могут возникнуть, если бустерные дозы будут широко внедряться слишком рано или слишком часто", - говорится в статье.
Это касается, по мнению ученых, как мРНК-вакцин (к примеру, Pfizer и Moderna), так и препаратов на основе аденовируса — включая российский "Спутник V".
Специалисты отметили, что не видят оснований проводить ревакцинацию, если общий иммунитет среди населения остается высоким. По мнению исследователей, снижение уровня антител не обязательно означает снижение эффективности вакцины с течением времени.
Отмечается, что перед тем, как рекомендовать бустерные дозы вакцин, экспертам нужно будет провести соответствующие исследования. Также медики настаивают на том, что препараты должны стать доступными по всему миру, так как многим, по их словам, до сих пор недоступна даже первичная вакцинация.
Ранее ВОЗ призывала продлить мораторий на бустерную вакцинацию от COVID-19 как минимум до конца года, чтобы в каждой стране смогли привить как минимум 40 процентов населения.