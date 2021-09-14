Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/rebenok-1749961798.html
В Приморье водитель конвойной машины полиции сбил ребенка
В Приморье водитель конвойной машины полиции сбил ребенка - РИА Новости, 14.09.2021
В Приморье водитель конвойной машины полиции сбил ребенка
Водитель конвойного автомобиля отдела полиции в Уссурийске Приморского края на пешеходном переходе сбил девочку, ее госпитализировали, сообщает региональная... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:47
2021-09-14T11:06
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_118855f4eff223cb2efa66e68bfa332b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен – РИА Новости. Водитель конвойного автомобиля отдела полиции в Уссурийске Приморского края на пешеходном переходе сбил девочку, ее госпитализировали, сообщает региональная прокуратура."В дневное время 14 сентября 2021 года в районе ул. Александра Францева в Уссурийске произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя. Установлено, что водитель конвойного автомобиля территориального отдела полиции совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.В результате ДТП девочку госпитализировали.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".Как сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД, предварительно установлено, что на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомашины марки УАЗ с включенными проблесковыми маячками наехал на 10-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть перед близко идущей машиной."Водитель предпринял меры для экстренного торможения, однако избежать столкновения не смог. Школьница госпитализирована. Руководством ОМВД России по городу Уссурийску назначено проведение служебной проверки. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сообщили в УМВД.
https://ria.ru/20210911/podrostok-1749708785.html
https://ria.ru/20210908/rebenok-1749252672.html
уссурийск
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_992bd59f71bc33313938ead4a75af9cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, уссурийск, приморский край, россия
10:47 14.09.2021 (обновлено: 11:06 14.09.2021)
 
В Приморье водитель конвойной машины полиции сбил ребенка

В Уссурийске водитель конвойной машины полиции сбил ребенка на пешеходном переходе

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен – РИА Новости. Водитель конвойного автомобиля отдела полиции в Уссурийске Приморского края на пешеходном переходе сбил девочку, ее госпитализировали, сообщает региональная прокуратура.
"В дневное время 14 сентября 2021 года в районе ул. Александра Францева в Уссурийске произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя. Установлено, что водитель конвойного автомобиля территориального отдела полиции совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 23:07
В Москве подросток без прав сбил женщину с ребенком
В результате ДТП девочку госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Как сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД, предварительно установлено, что на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомашины марки УАЗ с включенными проблесковыми маячками наехал на 10-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть перед близко идущей машиной.
"Водитель предпринял меры для экстренного торможения, однако избежать столкновения не смог. Школьница госпитализирована. Руководством ОМВД России по городу Уссурийску назначено проведение служебной проверки. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сообщили в УМВД.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 20:19
В ДТП на севере Москвы пострадал семилетний ребенок
 
ПроисшествияУссурийскПриморский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
Лента новостейМолния