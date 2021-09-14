https://ria.ru/20210914/rebenok-1749961798.html

В Приморье водитель конвойной машины полиции сбил ребенка

В Приморье водитель конвойной машины полиции сбил ребенка - РИА Новости, 14.09.2021

В Приморье водитель конвойной машины полиции сбил ребенка

Водитель конвойного автомобиля отдела полиции в Уссурийске Приморского края на пешеходном переходе сбил девочку, ее госпитализировали, сообщает региональная... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:47

2021-09-14T10:47

2021-09-14T11:06

происшествия

уссурийск

приморский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_118855f4eff223cb2efa66e68bfa332b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 сен – РИА Новости. Водитель конвойного автомобиля отдела полиции в Уссурийске Приморского края на пешеходном переходе сбил девочку, ее госпитализировали, сообщает региональная прокуратура."В дневное время 14 сентября 2021 года в районе ул. Александра Францева в Уссурийске произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя. Установлено, что водитель конвойного автомобиля территориального отдела полиции совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.В результате ДТП девочку госпитализировали.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".Как сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД, предварительно установлено, что на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомашины марки УАЗ с включенными проблесковыми маячками наехал на 10-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть перед близко идущей машиной."Водитель предпринял меры для экстренного торможения, однако избежать столкновения не смог. Школьница госпитализирована. Руководством ОМВД России по городу Уссурийску назначено проведение служебной проверки. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством", - сообщили в УМВД.

https://ria.ru/20210911/podrostok-1749708785.html

https://ria.ru/20210908/rebenok-1749252672.html

уссурийск

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, уссурийск, приморский край, россия