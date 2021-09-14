https://ria.ru/20210914/putin-1750055644.html
Путин назвал серьезную проблему Тульской области
Путин назвал серьезную проблему Тульской области - РИА Новости, 14.09.2021
Путин назвал серьезную проблему Тульской области
Президент России Владимир Путин назвал одной из серьезных проблем Тульской области вопросы экологического характера, в том числе так называемый чернобыльский... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:59
2021-09-14T17:59
2021-09-14T17:59
общество
тульская область
владимир путин
алексей дюмин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одной из серьезных проблем Тульской области вопросы экологического характера, в том числе так называемый чернобыльский след.Путин во вторник пообщался по видеосвязи с губернатором области Алексеем Дюминым. В этой встрече принимали участие тульские медики."Вы хорошо знаете, и губернатор мне неоднократно докладывал, одна из таких серьезных проблем в области – проблемы экологического характера, в том числе так называемый чернобыльский след. Да, он уходит... но все-таки это обязательно нужно иметь в виду и при работе с беременными женщинами, новорожденными, тем более в первичном звене здравоохранения. Просто обращаю на это ваше внимание", - сказал он.
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общество, тульская область, владимир путин, алексей дюмин
Путин назвал серьезную проблему Тульской области
Путин назвал вопросы экологического характера одной из серьезных проблем Тульской области