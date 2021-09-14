https://ria.ru/20210914/putin-1750041961.html
Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане
Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 14.09.2021
Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили ситуацию в Афганистане, выразили заинтересованность в координации подходов двух... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:44
2021-09-14T16:44
2021-09-14T16:52
афганистан
владимир путин
имран хан
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили ситуацию в Афганистане, выразили заинтересованность в координации подходов двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина с Ханом состоялся во вторник."Обсуждены перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что "при обмене мнениями по ситуации в Афганистане выражена заинтересованность в координации подходов двух стран в целях её стабилизации".
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афганистан, владимир путин, имран хан
16:44 14.09.2021 (обновлено: 16:52 14.09.2021)
Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане
Президент России Путин и премьер-министр Пакистана Хан обсудили ситуацию в Афганистане