https://ria.ru/20210914/putin-1750041961.html

Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 14.09.2021

Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили ситуацию в Афганистане, выразили заинтересованность в координации подходов двух... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:44

2021-09-14T16:44

2021-09-14T16:52

афганистан

владимир путин

имран хан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудили ситуацию в Афганистане, выразили заинтересованность в координации подходов двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина с Ханом состоялся во вторник."Обсуждены перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что "при обмене мнениями по ситуации в Афганистане выражена заинтересованность в координации подходов двух стран в целях её стабилизации".

https://ria.ru/20210909/afganistan-1749367211.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, владимир путин, имран хан