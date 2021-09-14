https://ria.ru/20210914/putin-1750023965.html

Путин отметил важность слаженной работы правительства и парламента

Путин отметил важность слаженной работы правительства и парламента - РИА Новости, 14.09.2021

Путин отметил важность слаженной работы правительства и парламента

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на слаженную работу кабмина и парламента в будущем после формирования нижней палаты, от этого зависит... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:22

2021-09-14T15:22

2021-09-14T15:35

политика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на слаженную работу кабмина и парламента в будущем после формирования нижней палаты, от этого зависит эффективность решений."Я знаю, что "Единая Россия", ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению. Это очень важно - нам сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат, это чрезвычайно важная вещь", - заявил он в ходе совещания с правительством РФ и руководством "Единой России".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210914/soveschanie-1749990791.html

россия

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политика, владимир путин, единая россия, россия