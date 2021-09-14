15:18 14.09.2021 (обновлено: 15:34 14.09.2021)
Путин в разговоре с президентом Ирана обсудил борьбу с COVID-19 и СВПД
Президенты Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили борьбу с COVID-19 и СВПД
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Ирана Ибрахимом Раиси обсудил борьбу с COVID-19 и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси... Подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодных российско-иранских отношений в различных областях. В частности, отмечено успешное развитие торгово-экономических связей и налаженное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул необходимость продолжения борьбы с COVID-19, а также производства вакцин, сообщает пресс-служба иранского президента.
"Мы стремимся развивать и расширять сотрудничество между двумя странами во всех направлениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Раиси подчеркнул важность продолжения сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусом, а также производства вакцин против COVID-19.
Кроме того, лидеры затронули некоторые темы международной повестки дня, "включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе". Также в учетом участия президента Ирана в качестве наблюдателя в проводимом в Душанбе 17 сентября саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) были обсуждены актуальные вопросы работы в рамках этой организации.
Стороны условились о продолжении контактов.
Гендиректор МАГАТЭ в субботу направился с визитом в Тегеран, где в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Согласно совместному заявлению, на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения "соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе". Кроме того, Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.