https://ria.ru/20210914/putin-1750023412.html

Путин в разговоре с президентом Ирана обсудил борьбу с COVID-19 и СВПД

Путин в разговоре с президентом Ирана обсудил борьбу с COVID-19 и СВПД - РИА Новости, 14.09.2021

Путин в разговоре с президентом Ирана обсудил борьбу с COVID-19 и СВПД

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Ирана Ибрахимом Раиси обсудил борьбу с COVID-19 и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:18

2021-09-14T15:18

2021-09-14T15:34

в мире

владимир путин

иран

тегеран (город)

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Ирана Ибрахимом Раиси обсудил борьбу с COVID-19 и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси... Подтвержден обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодных российско-иранских отношений в различных областях. В частности, отмечено успешное развитие торгово-экономических связей и налаженное взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул необходимость продолжения борьбы с COVID-19, а также производства вакцин, сообщает пресс-служба иранского президента."Мы стремимся развивать и расширять сотрудничество между двумя странами во всех направлениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что Раиси подчеркнул важность продолжения сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусом, а также производства вакцин против COVID-19.Кроме того, лидеры затронули некоторые темы международной повестки дня, "включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе". Также в учетом участия президента Ирана в качестве наблюдателя в проводимом в Душанбе 17 сентября саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) были обсуждены актуальные вопросы работы в рамках этой организации.Стороны условились о продолжении контактов.Гендиректор МАГАТЭ в субботу направился с визитом в Тегеран, где в воскресенье провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами. Согласно совместному заявлению, на этой встрече стороны подтвердили дух сотрудничества и взаимного доверия и нацеленность на его продолжение, подчеркнув необходимость разрешения "соответствующих вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом ключе". Кроме того, Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из соглашения и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках СВПД, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210824/tegeran-1747109532.html

https://ria.ru/20210908/sdelka-1749249030.html

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тегеран (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, иран, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия