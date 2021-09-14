https://ria.ru/20210914/putin-1749986795.html

Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе по видеосвязи

Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе по видеосвязи - РИА Новости, 14.09.2021

Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе по видеосвязи

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе в режиме видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:23

2021-09-14T12:23

2021-09-14T12:23

в мире

душанбе

владимир путин

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одкб

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе в режиме видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщает пресс-служба Кремля.Во вторник в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер рассказал, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.

https://ria.ru/20210914/putin-1749979082.html

душанбе

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в мире, душанбе, владимир путин, шос, одкб