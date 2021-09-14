https://ria.ru/20210914/putin-1749986795.html
Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе по видеосвязи
Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе по видеосвязи - РИА Новости, 14.09.2021
Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе по видеосвязи
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе в режиме видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:23
2021-09-14T12:23
2021-09-14T12:23
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе в режиме видеоконференции из-за необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщает пресс-служба Кремля.Во вторник в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер рассказал, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.
https://ria.ru/20210914/putin-1749979082.html
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в мире, душанбе, владимир путин, шос, одкб
Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе по видеосвязи
Путин примет участие в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе по видеосвязи из-за самоизоляции