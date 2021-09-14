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Путин поздравил Асада с хорошим результатом на президентских выборах
Путин поздравил Асада с хорошим результатом на президентских выборах - РИА Новости, 14.09.2021
Путин поздравил Асада с хорошим результатом на президентских выборах
Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом поздравил его с хорошим результатом президентских выборов, отметив, что именно с... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T07:16
2021-09-14T09:59
в мире
сирия
москва
владимир путин
башар асад
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом поздравил его с хорошим результатом президентских выборов, отметив, что именно с ним жители республики связывают возвращение к нормальной жизни."Спасибо", - поблагодарил Асад по-русски."Ну и, конечно, уже в личном формате - с очень хорошим результатом президентских выборов. Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", - заявил президент России.
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в мире, сирия, москва, владимир путин, башар асад, россия
07:16 14.09.2021 (обновлено: 09:59 14.09.2021)
 
Путин поздравил Асада с хорошим результатом на президентских выборах

Путин на встрече с Асадом поздравил его с хорошим результатом на президентских выборах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом поздравил его с хорошим результатом президентских выборов, отметив, что именно с ним жители республики связывают возвращение к нормальной жизни.
"Очень рад вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить вас с прошедшим недавно днём рождения", - сказал Путин в начале встречи.
"Спасибо", - поблагодарил Асад по-русски.
"Ну и, конечно, уже в личном формате - с очень хорошим результатом президентских выборов. Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", - заявил президент России.
Патруль российской военной полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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В миреСирияМоскваВладимир ПутинБашар АсадРоссия
 
 
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