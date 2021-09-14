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Москва и МО заключили соглашение о льготах на проезд на 2021−2023 годы
Москва и МО заключили соглашение о льготах на проезд на 2021−2023 годы - РИА Новости, 14.09.2021
Москва и МО заключили соглашение о льготах на проезд на 2021−2023 годы
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о льготном проезде в наземном городском транспорте, метро,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:00
2021-09-14T17:00
2021-09-14T17:00
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о льготном проезде в наземном городском транспорте, метро, пригородных электричках, МЦК и других видах транспорта на 2021–2023 годы. Об этом сообщил телеканал "360".Бесплатно пользоваться общественным транспортом смогут жители Москвы и МО, имеющие федеральные, региональные и городские льготы, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, пенсионеры, инвалиды всех групп, пострадавшие от воздействия радиации, работники тыла, реабилитированные лица, родители детей-инвалидов, детей из многодетных семей, почетные доноры и другие.Льготы распространяются на наземный транспорт, пригородные электрички, метро, МЦК и другие виды транспорта.Для того чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, необходимо иметь социальную карту.
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московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о льготном проезде в наземном городском транспорте, метро, пригородных электричках, МЦК и других видах транспорта на 2021–2023 годы. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Бесплатно пользоваться общественным транспортом смогут жители Москвы и МО, имеющие федеральные, региональные и городские льготы, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий, пенсионеры, инвалиды всех групп, пострадавшие от воздействия радиации, работники тыла, реабилитированные лица, родители детей-инвалидов, детей из многодетных семей, почетные доноры и другие.
Льготы распространяются на наземный транспорт, пригородные электрички, метро, МЦК и другие виды транспорта.
Для того чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, необходимо иметь социальную карту.