https://ria.ru/20210914/probuzhdenie-1750020327.html
Врачи связали трудный подъем по утрам с развитием смертельной болезни
Врачи связали трудный подъем по утрам с развитием смертельной болезни - РИА Новости, 14.09.2021
Врачи связали трудный подъем по утрам с развитием смертельной болезни
Трудности с пробуждением по утрам могут быть признаком развития неалкогольной жировой болезни печени (НАБЖП). Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:05
2021-09-14T15:05
2021-09-14T15:05
общество
филадельфия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_ed511b57d60009704d54c6f10bc2f09c.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Трудности с пробуждением по утрам могут быть признаком развития неалкогольной жировой болезни печени (НАБЖП). Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на специалистов из Университетской клиники Темпл в Филадельфии.По словам экспертов, существует два основных типа заболевания: алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени.Отмечается, что обычно человек не чувствует никаких симптомов НАЖБП, что представляет опасность, так как на более поздних стадиях заболевания увеличивается риск летального исхода.Тем не менее такие признаки, как потребность спать и отдыхать больше обычного, а также боль в правой верхней части живота, могут сигнализировать о наличии патологии.К факторам риска развития болезни врачи относят избыточный вес, инсулинорезистентность, высокий уровень сахара в крови и жиров.Медики пояснили, что точный диагноз можно поставить только после сдачи функциональных проб печени. Кроме того, это позволяет исключить наличие других заболеваний, например, гепатита.Вместе с тем специалисты уточняют, что такой способ выявления НАЖБП работает далеко не всегда, поэтому пациентам также рекомендуют сделать УЗИ брюшной полости.
https://ria.ru/20210913/ozhirenie-1749857606.html
https://ria.ru/20210914/molodost-1749937476.html
филадельфия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_2492ce245e9d5cae663447faf0975d03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, филадельфия
Врачи связали трудный подъем по утрам с развитием смертельной болезни
Врачи клиники Темпл: проблемы с утренним подъемом могут говорить о жировой болезни печени
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.
Трудности с пробуждением по утрам могут быть признаком развития неалкогольной жировой болезни печени (НАБЖП). Об этом сообщает газета Daily Express
со ссылкой на специалистов из Университетской клиники
Темпл в Филадельфии
.
По словам экспертов, существует два основных типа заболевания: алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени.
Отмечается, что обычно человек не чувствует никаких симптомов НАЖБП, что представляет опасность, так как на более поздних стадиях заболевания увеличивается риск летального исхода.
Тем не менее такие признаки, как потребность спать и отдыхать больше обычного, а также боль в правой верхней части живота, могут сигнализировать о наличии патологии.
К факторам риска развития болезни врачи относят избыточный вес, инсулинорезистентность, высокий уровень сахара в крови и жиров.
Медики пояснили, что точный диагноз можно поставить только после сдачи функциональных проб печени. Кроме того, это позволяет исключить наличие других заболеваний, например, гепатита.
Вместе с тем специалисты уточняют, что такой способ выявления НАЖБП работает далеко не всегда, поэтому пациентам также рекомендуют сделать УЗИ брюшной полости.