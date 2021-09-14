https://ria.ru/20210914/priznanie-1750016778.html

В Европарламенте оценили перспективы признания талибов

В Европарламенте оценили перспективы признания талибов - РИА Новости, 14.09.2021

В Европарламенте оценили перспективы признания талибов

Признание Евросоюзом нового афганского правительства, сформированного талибами, было бы преждевременным, но техническое присутствие на территории Афганистана... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:49

2021-09-14T14:49

2021-09-14T14:49

захват власти в афганистане талибами

в мире

литва

талибан

афганистан

евросоюз

жозеп боррель

европарламент

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СТРАСБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Признание Евросоюзом нового афганского правительства, сформированного талибами, было бы преждевременным, но техническое присутствие на территории Афганистана необходимо, заявил депутат Европарламента от Литвы и глава парламентской группы по Афганистану Пятрас Ауштрявичюс."Признавать нынешнее правительство преждевременно, необходимо наблюдать за происходящим в этой стране. Но нам нужны контакты на техническом уровне с правительством, чтобы гарантировать оказание гуманитарной помощи, содействия тем, кто нуждается в нашей защите", - сказал парламентарий на встрече с журналистами в Европарламенте.Депутат напомнил, что "Талибан"* - по-прежнему террористическая организация, совершившая в прошлом много преступлений, и это нельзя игнорировать. "Но если талибы не будут пускать нашу гуманитарную помощь? Кроме того, многие жизни могут зависеть от контактов с ними", - добавил он.По словам депутата Европарламента, ЕС необходимо иметь людей на месте для решения таких вопросов. "Надеюсь, что ЕС в этом вопросе будет полностью солидарен", - добавил парламентарий.В то же время, он подчеркнул, что пока нет "каких-либо указаний на стремление ЕС к установлению дипломатических отношений с талибами".Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД союза заявил, что любое взаимодействие с новыми властями в Афганистане будет зависеть от их действий и выполнения ими пяти условий. Среди условий установления контактов с талибами Боррель, в частности, назвал создание представительного переходного правительства через политический диалог, свободный доступ гуманитарной помощи, отсутствие препятствий для тех, кто пожелает покинуть Афганистан, а также гарантию, что страна не превратится вновь в прибежище террористов.Талибы на прошлой неделе частично опубликовали состав правительства, которое возглавил один из лидеров движения Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН с 2001 года. Основные посты в новом кабмине талибов также достались известным членам движения. Евросоюз заявил, что считает, что пока новые афганские власти не выполнили своих обещаний сформировать инклюзивное и представительное правительство.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210913/konstitutsiya-1749878591.html

https://ria.ru/20210913/shariat-1749810164.html

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в мире, литва, талибан, афганистан, евросоюз, жозеп боррель, европарламент, россия, мохаммад хасан ахунд