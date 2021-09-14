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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210914/priznanie-1750016778.html
В Европарламенте оценили перспективы признания талибов
В Европарламенте оценили перспективы признания талибов - РИА Новости, 14.09.2021
В Европарламенте оценили перспективы признания талибов
Признание Евросоюзом нового афганского правительства, сформированного талибами, было бы преждевременным, но техническое присутствие на территории Афганистана... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:49
2021-09-14T14:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
литва
талибан
афганистан
евросоюз
жозеп боррель
европарламент
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СТРАСБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Признание Евросоюзом нового афганского правительства, сформированного талибами, было бы преждевременным, но техническое присутствие на территории Афганистана необходимо, заявил депутат Европарламента от Литвы и глава парламентской группы по Афганистану Пятрас Ауштрявичюс."Признавать нынешнее правительство преждевременно, необходимо наблюдать за происходящим в этой стране. Но нам нужны контакты на техническом уровне с правительством, чтобы гарантировать оказание гуманитарной помощи, содействия тем, кто нуждается в нашей защите", - сказал парламентарий на встрече с журналистами в Европарламенте.Депутат напомнил, что "Талибан"* - по-прежнему террористическая организация, совершившая в прошлом много преступлений, и это нельзя игнорировать. "Но если талибы не будут пускать нашу гуманитарную помощь? Кроме того, многие жизни могут зависеть от контактов с ними", - добавил он.По словам депутата Европарламента, ЕС необходимо иметь людей на месте для решения таких вопросов. "Надеюсь, что ЕС в этом вопросе будет полностью солидарен", - добавил парламентарий.В то же время, он подчеркнул, что пока нет "каких-либо указаний на стремление ЕС к установлению дипломатических отношений с талибами".Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД союза заявил, что любое взаимодействие с новыми властями в Афганистане будет зависеть от их действий и выполнения ими пяти условий. Среди условий установления контактов с талибами Боррель, в частности, назвал создание представительного переходного правительства через политический диалог, свободный доступ гуманитарной помощи, отсутствие препятствий для тех, кто пожелает покинуть Афганистан, а также гарантию, что страна не превратится вновь в прибежище террористов.Талибы на прошлой неделе частично опубликовали состав правительства, которое возглавил один из лидеров движения Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН с 2001 года. Основные посты в новом кабмине талибов также достались известным членам движения. Евросоюз заявил, что считает, что пока новые афганские власти не выполнили своих обещаний сформировать инклюзивное и представительное правительство.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, литва, талибан, афганистан, евросоюз, жозеп боррель, европарламент, россия, мохаммад хасан ахунд
14:49 14.09.2021
 
В Европарламенте оценили перспективы признания талибов

Депутат ЕП от Литвы Ауштрявичюс: признание талибов Евросоюзом было бы преждевременным

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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СТРАСБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Признание Евросоюзом нового афганского правительства, сформированного талибами, было бы преждевременным, но техническое присутствие на территории Афганистана необходимо, заявил депутат Европарламента от Литвы и глава парламентской группы по Афганистану Пятрас Ауштрявичюс.
"Признавать нынешнее правительство преждевременно, необходимо наблюдать за происходящим в этой стране. Но нам нужны контакты на техническом уровне с правительством, чтобы гарантировать оказание гуманитарной помощи, содействия тем, кто нуждается в нашей защите", - сказал парламентарий на встрече с журналистами в Европарламенте.
Депутат напомнил, что "Талибан"* - по-прежнему террористическая организация, совершившая в прошлом много преступлений, и это нельзя игнорировать. "Но если талибы не будут пускать нашу гуманитарную помощь? Кроме того, многие жизни могут зависеть от контактов с ними", - добавил он.
По словам депутата Европарламента, ЕС необходимо иметь людей на месте для решения таких вопросов. "Надеюсь, что ЕС в этом вопросе будет полностью солидарен", - добавил парламентарий.
В то же время, он подчеркнул, что пока нет "каких-либо указаний на стремление ЕС к установлению дипломатических отношений с талибами".
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД союза заявил, что любое взаимодействие с новыми властями в Афганистане будет зависеть от их действий и выполнения ими пяти условий. Среди условий установления контактов с талибами Боррель, в частности, назвал создание представительного переходного правительства через политический диалог, свободный доступ гуманитарной помощи, отсутствие препятствий для тех, кто пожелает покинуть Афганистан, а также гарантию, что страна не превратится вновь в прибежище террористов.
Талибы на прошлой неделе частично опубликовали состав правительства, которое возглавил один из лидеров движения Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН с 2001 года. Основные посты в новом кабмине талибов также достались известным членам движения. Евросоюз заявил, что считает, что пока новые афганские власти не выполнили своих обещаний сформировать инклюзивное и представительное правительство.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреЛитваТалибанАфганистанЕвросоюзЖозеп БоррельЕвропарламентРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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