В Европарламенте оценили перспективы признания талибов
Депутат ЕП от Литвы Ауштрявичюс: признание талибов Евросоюзом было бы преждевременным
© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon
СТРАСБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Признание Евросоюзом нового афганского правительства, сформированного талибами, было бы преждевременным, но техническое присутствие на территории Афганистана необходимо, заявил депутат Европарламента от Литвы и глава парламентской группы по Афганистану Пятрас Ауштрявичюс.
"Признавать нынешнее правительство преждевременно, необходимо наблюдать за происходящим в этой стране. Но нам нужны контакты на техническом уровне с правительством, чтобы гарантировать оказание гуманитарной помощи, содействия тем, кто нуждается в нашей защите", - сказал парламентарий на встрече с журналистами в Европарламенте.
Депутат напомнил, что "Талибан"* - по-прежнему террористическая организация, совершившая в прошлом много преступлений, и это нельзя игнорировать. "Но если талибы не будут пускать нашу гуманитарную помощь? Кроме того, многие жизни могут зависеть от контактов с ними", - добавил он.
По словам депутата Европарламента, ЕС необходимо иметь людей на месте для решения таких вопросов. "Надеюсь, что ЕС в этом вопросе будет полностью солидарен", - добавил парламентарий.
В то же время, он подчеркнул, что пока нет "каких-либо указаний на стремление ЕС к установлению дипломатических отношений с талибами".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД союза заявил, что любое взаимодействие с новыми властями в Афганистане будет зависеть от их действий и выполнения ими пяти условий. Среди условий установления контактов с талибами Боррель, в частности, назвал создание представительного переходного правительства через политический диалог, свободный доступ гуманитарной помощи, отсутствие препятствий для тех, кто пожелает покинуть Афганистан, а также гарантию, что страна не превратится вновь в прибежище террористов.
Талибы на прошлой неделе частично опубликовали состав правительства, которое возглавил один из лидеров движения Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН с 2001 года. Основные посты в новом кабмине талибов также достались известным членам движения. Евросоюз заявил, что считает, что пока новые афганские власти не выполнили своих обещаний сформировать инклюзивное и представительное правительство.
* Террористическая организация, запрещенная в России