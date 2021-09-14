https://ria.ru/20210914/prigovor-1749984831.html
Суд вынес приговор ярославскому пенсионеру, подложившему бомбу знакомой
Суд вынес приговор ярославскому пенсионеру, подложившему бомбу знакомой - РИА Новости, 14.09.2021
Суд вынес приговор ярославскому пенсионеру, подложившему бомбу знакомой
Житель Ярославской области осужден на четыре года колонии за то, что подложил самодельную бомбу в огород своей экс-возлюбленной, чтобы вернуть ее, но женщина... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:17
2021-09-14T12:17
2021-09-14T12:17
происшествия
ярославская область
переславль-залесский
ярославский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Житель Ярославской области осужден на четыре года колонии за то, что подложил самодельную бомбу в огород своей экс-возлюбленной, чтобы вернуть ее, но женщина вовремя заметила опасность и не пострадала, сообщает Ярославский областной суд во вторник.Судом установлено, что 73-летний житель Переславля-Залесского после смерти супруги стал поддерживать близкие отношения с ее подругой. В ноябре 2019 года женщина решила прекратить отношения и расстаться.С использованием пороха, который он хранил более 30 лет, подсудимый изготовил самодельное взрывное устройство по типу объектной мины, информирует суд. В конце мая 2020 года он приехал на дачный участок бывшей подруги, воткнул взрывное устройство в грядку, привел пусковой рычаг во взведенное положение. По данным суда, чтобы мина сработала, пенсионер привязал веревку с одной стороны к ее спусковому рычагу, с другой – к куску линолеума, который положил сверху и присыпал саморезами.Вечером 1 июня 2020 года женщина приехала на дачу с дочерью, зятем и внуками. "На грядке с земляникой увидела подозрительный предмет – кусок линолеума. Она откинула его в сторону. Под линолеумом была деревянная доска, под которой виднелся предмет цилиндрической формы с проводами. Женщина испугалась, ее зять вызвал полицию. Сотрудники полиции изъяли и обезвредили взрывное устройство", - говорится в сообщении. В ходе обыска в квартире подсудимого был обнаружен незаконно приобретенный порох.На судебном заседании подсудимый признал вину в незаконном хранении взрывчатого вещества, незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства, но отрицал наличие у него умысла на убийство, однако суд все же квалифицировал его действия как покушение на убийство. Пенсионер приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, отмечается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/konoplya-1749892501.html
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происшествия, ярославская область, переславль-залесский, ярославский областной суд
Суд вынес приговор ярославскому пенсионеру, подложившему бомбу знакомой
Ярославский пенсионер, подложивший бомбу в огород знакомой, получил четыре года колонии
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости.
Житель Ярославской области
осужден на четыре года колонии за то, что подложил самодельную бомбу в огород своей экс-возлюбленной, чтобы вернуть ее, но женщина вовремя заметила опасность и не пострадала, сообщает Ярославский областной суд
во вторник.
Судом установлено, что 73-летний житель Переславля-Залесского
после смерти супруги стал поддерживать близкие отношения с ее подругой. В ноябре 2019 года женщина решила прекратить отношения и расстаться.
"Мужчина приезжал, звонил, уговаривал ее вернуться, встречаться хотя бы раз месяц, но она категорически отказывалась. В один из дней мая 2020 года он решил изготовить самодельное взрывное устройство, которое планировал установить на даче у женщины. По его словам, он хотел напугать возлюбленную и причинить вред ее здоровью, чтобы она вернулась к нему, и он смог за ней ухаживать", - говорится в сообщении.
С использованием пороха, который он хранил более 30 лет, подсудимый изготовил самодельное взрывное устройство по типу объектной мины, информирует суд. В конце мая 2020 года он приехал на дачный участок бывшей подруги, воткнул взрывное устройство в грядку, привел пусковой рычаг во взведенное положение. По данным суда, чтобы мина сработала, пенсионер привязал веревку с одной стороны к ее спусковому рычагу, с другой – к куску линолеума, который положил сверху и присыпал саморезами.
Вечером 1 июня 2020 года женщина приехала на дачу с дочерью, зятем и внуками. "На грядке с земляникой увидела подозрительный предмет – кусок линолеума. Она откинула его в сторону. Под линолеумом была деревянная доска, под которой виднелся предмет цилиндрической формы с проводами. Женщина испугалась, ее зять вызвал полицию. Сотрудники полиции изъяли и обезвредили взрывное устройство", - говорится в сообщении. В ходе обыска в квартире подсудимого был обнаружен незаконно приобретенный порох.
На судебном заседании подсудимый признал вину в незаконном хранении взрывчатого вещества, незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства, но отрицал наличие у него умысла на убийство, однако суд все же квалифицировал его действия как покушение на убийство. Пенсионер приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, отмечается в сообщении.