Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/prigovor-1749984831.html
Суд вынес приговор ярославскому пенсионеру, подложившему бомбу знакомой
Суд вынес приговор ярославскому пенсионеру, подложившему бомбу знакомой - РИА Новости, 14.09.2021
Суд вынес приговор ярославскому пенсионеру, подложившему бомбу знакомой
Житель Ярославской области осужден на четыре года колонии за то, что подложил самодельную бомбу в огород своей экс-возлюбленной, чтобы вернуть ее, но женщина... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:17
2021-09-14T12:17
происшествия
ярославская область
переславль-залесский
ярославский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Житель Ярославской области осужден на четыре года колонии за то, что подложил самодельную бомбу в огород своей экс-возлюбленной, чтобы вернуть ее, но женщина вовремя заметила опасность и не пострадала, сообщает Ярославский областной суд во вторник.Судом установлено, что 73-летний житель Переславля-Залесского после смерти супруги стал поддерживать близкие отношения с ее подругой. В ноябре 2019 года женщина решила прекратить отношения и расстаться.С использованием пороха, который он хранил более 30 лет, подсудимый изготовил самодельное взрывное устройство по типу объектной мины, информирует суд. В конце мая 2020 года он приехал на дачный участок бывшей подруги, воткнул взрывное устройство в грядку, привел пусковой рычаг во взведенное положение. По данным суда, чтобы мина сработала, пенсионер привязал веревку с одной стороны к ее спусковому рычагу, с другой – к куску линолеума, который положил сверху и присыпал саморезами.Вечером 1 июня 2020 года женщина приехала на дачу с дочерью, зятем и внуками. "На грядке с земляникой увидела подозрительный предмет – кусок линолеума. Она откинула его в сторону. Под линолеумом была деревянная доска, под которой виднелся предмет цилиндрической формы с проводами. Женщина испугалась, ее зять вызвал полицию. Сотрудники полиции изъяли и обезвредили взрывное устройство", - говорится в сообщении. В ходе обыска в квартире подсудимого был обнаружен незаконно приобретенный порох.На судебном заседании подсудимый признал вину в незаконном хранении взрывчатого вещества, незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства, но отрицал наличие у него умысла на убийство, однако суд все же квалифицировал его действия как покушение на убийство. Пенсионер приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, отмечается в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/konoplya-1749892501.html
https://ria.ru/20210902/napadenie-1748352905.html
ярославская область
переславль-залесский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ярославская область, переславль-залесский, ярославский областной суд
12:17 14.09.2021
 
Суд вынес приговор ярославскому пенсионеру, подложившему бомбу знакомой

Ярославский пенсионер, подложивший бомбу в огород знакомой, получил четыре года колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Житель Ярославской области осужден на четыре года колонии за то, что подложил самодельную бомбу в огород своей экс-возлюбленной, чтобы вернуть ее, но женщина вовремя заметила опасность и не пострадала, сообщает Ярославский областной суд во вторник.
Судом установлено, что 73-летний житель Переславля-Залесского после смерти супруги стал поддерживать близкие отношения с ее подругой. В ноябре 2019 года женщина решила прекратить отношения и расстаться.
"Мужчина приезжал, звонил, уговаривал ее вернуться, встречаться хотя бы раз месяц, но она категорически отказывалась. В один из дней мая 2020 года он решил изготовить самодельное взрывное устройство, которое планировал установить на даче у женщины. По его словам, он хотел напугать возлюбленную и причинить вред ее здоровью, чтобы она вернулась к нему, и он смог за ней ухаживать", - говорится в сообщении.
С использованием пороха, который он хранил более 30 лет, подсудимый изготовил самодельное взрывное устройство по типу объектной мины, информирует суд. В конце мая 2020 года он приехал на дачный участок бывшей подруги, воткнул взрывное устройство в грядку, привел пусковой рычаг во взведенное положение. По данным суда, чтобы мина сработала, пенсионер привязал веревку с одной стороны к ее спусковому рычагу, с другой – к куску линолеума, который положил сверху и присыпал саморезами.
Ногликские полицейские задержали подозреваемого в незаконном культивировании 246 кустов конопли - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 17:14В России
Мужчину задержали за неудачный "подарок жене" из конопли
Вечером 1 июня 2020 года женщина приехала на дачу с дочерью, зятем и внуками. "На грядке с земляникой увидела подозрительный предмет – кусок линолеума. Она откинула его в сторону. Под линолеумом была деревянная доска, под которой виднелся предмет цилиндрической формы с проводами. Женщина испугалась, ее зять вызвал полицию. Сотрудники полиции изъяли и обезвредили взрывное устройство", - говорится в сообщении. В ходе обыска в квартире подсудимого был обнаружен незаконно приобретенный порох.
На судебном заседании подсудимый признал вину в незаконном хранении взрывчатого вещества, незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства, но отрицал наличие у него умысла на убийство, однако суд все же квалифицировал его действия как покушение на убийство. Пенсионер приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, отмечается в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 13:31
Житель Оренбурга напал с ножом на бывшую жену
 
ПроисшествияЯрославская областьПереславль-ЗалесскийЯрославский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
Лента новостейМолния