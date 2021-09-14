https://ria.ru/20210914/potok-1749935425.html

National Interest рассказал об "уловке" России с "Северным потоком — 2"

National Interest рассказал об "уловке" России с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 14.09.2021

National Interest рассказал об "уловке" России с "Северным потоком — 2"

США не могут позволить себе игнорировать "уловку" России, которая ведет "газовую игру" за "Северный поток — 2", пишет в статье для журнала National Interest... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T01:41

2021-09-14T01:41

2021-09-14T04:22

экономика

в мире

украина

сша

германия

москва

газпром

балтийское море

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США не могут позволить себе игнорировать "уловку" России, которая ведет "газовую игру" за "Северный поток — 2", пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Николас Гроздев.По его мнению, в Европе может возникнуть энергетический кризис, причиной которого станет Вашингтон, что, вероятно, сыграет на руку Москве. Публицист подчеркнул, что сейчас Россия экспортирует через Украину ровно столько газа, сколько предусматривает ее соглашение с Германией.Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты пошли на соглашение с ФРГ по газопроводу, поскольку "во имя трансатлантической солидарности" они могут попросить своих европейских партнеров согласиться на экономические убытки в рамках совместных действий против Китая."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

https://ria.ru/20210912/potok-1749759560.html

украина

сша

германия

москва

балтийское море

вашингтон

россия

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экономика, в мире, украина, сша, германия, москва, газпром, балтийское море, северный поток — 2, вашингтон, россия, николас гроздев