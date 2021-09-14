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National Interest рассказал об "уловке" России с "Северным потоком — 2"
National Interest рассказал об "уловке" России с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 14.09.2021
National Interest рассказал об "уловке" России с "Северным потоком — 2"
США не могут позволить себе игнорировать "уловку" России, которая ведет "газовую игру" за "Северный поток — 2", пишет в статье для журнала National Interest... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T01:41
2021-09-14T04:22
экономика
в мире
украина
сша
германия
москва
газпром
балтийское море
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США не могут позволить себе игнорировать "уловку" России, которая ведет "газовую игру" за "Северный поток — 2", пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Николас Гроздев.По его мнению, в Европе может возникнуть энергетический кризис, причиной которого станет Вашингтон, что, вероятно, сыграет на руку Москве. Публицист подчеркнул, что сейчас Россия экспортирует через Украину ровно столько газа, сколько предусматривает ее соглашение с Германией.Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты пошли на соглашение с ФРГ по газопроводу, поскольку "во имя трансатлантической солидарности" они могут попросить своих европейских партнеров согласиться на экономические убытки в рамках совместных действий против Китая."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
https://ria.ru/20210912/potok-1749759560.html
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экономика, в мире, украина, сша, германия, москва, газпром, балтийское море, северный поток — 2, вашингтон, россия, николас гроздев
01:41 14.09.2021 (обновлено: 04:22 14.09.2021)
 
National Interest рассказал об "уловке" России с "Северным потоком — 2"

NI: Россия рассчитывает на открытие "Северного потока — 2" Европой из-за дефицита газа

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США не могут позволить себе игнорировать "уловку" России, которая ведет "газовую игру" за "Северный поток — 2", пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Николас Гроздев.
По его мнению, в Европе может возникнуть энергетический кризис, причиной которого станет Вашингтон, что, вероятно, сыграет на руку Москве. Публицист подчеркнул, что сейчас Россия экспортирует через Украину ровно столько газа, сколько предусматривает ее соглашение с Германией.
"Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать "Северный поток — 2" (который уже достроен) и запустить его в эксплуатацию", — написал Гроздев.
Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты пошли на соглашение с ФРГ по газопроводу, поскольку "во имя трансатлантической солидарности" они могут попросить своих европейских партнеров согласиться на экономические убытки в рамках совместных действий против Китая.
"Идея заключилась в том, что ущерб европейским экономикам (из-за действий США в отношении трубопровода. — Прим. ред.) может свести на нет попытки потребовать дополнительных жертв в борьбе с Китаем", — заключил автор.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.
В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 17:40
В России ответили на угрозы США из-за "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаВ миреУкраинаСШАГерманияМоскваГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2ВашингтонРоссияНиколас Гроздев
 
 
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