01:41 14.09.2021 (обновлено: 04:22 14.09.2021)
National Interest рассказал об "уловке" России с "Северным потоком — 2"
NI: Россия рассчитывает на открытие "Северного потока — 2" Европой из-за дефицита газа
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США не могут позволить себе игнорировать "уловку" России, которая ведет "газовую игру" за "Северный поток — 2", пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Николас Гроздев.
"Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать "Северный поток — 2" (который уже достроен) и запустить его в эксплуатацию", — написал Гроздев.
Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты пошли на соглашение с ФРГ по газопроводу, поскольку "во имя трансатлантической солидарности" они могут попросить своих европейских партнеров согласиться на экономические убытки в рамках совместных действий против Китая.
"Идея заключилась в том, что ущерб европейским экономикам (из-за действий США в отношении трубопровода. — Прим. ред.) может свести на нет попытки потребовать дополнительных жертв в борьбе с Китаем", — заключил автор.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.
В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
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