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ВТБ присоединился к механизму "зонтичного" поручительства по кредитам МСП
ВТБ присоединился к механизму "зонтичного" поручительства по кредитам МСП - РИА Новости, 14.09.2021
ВТБ присоединился к механизму "зонтичного" поручительства по кредитам МСП
ВТБ одним из первых на рынке внедрил механизм "зонтичного" поручительства Корпорации МСП для клиентов среднего и малого бизнеса, который предусматривает... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:09
2021-09-14T12:09
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 14 сен – РИА новости. ВТБ одним из первых на рынке внедрил механизм "зонтичного" поручительства Корпорации МСП для клиентов среднего и малого бизнеса, который предусматривает упрощенный порядок выдачи бизнес-кредитов, сообщает пресс-служб банка.Во вторник кабмин на своем сайте сообщил, что правительство России запустило "зонтичный" механизм предоставления поручительств для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Участниками пилотного проекта стали ВТБ, банк "Открытие", Промсвязьбанк, "Российский национальный коммерческий банк", Сбербанк и "МСП Банк". Для банков-партнеров установлена обязательная доля инвестиционных кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП, - не менее 20%. Также банки обязуются достигнуть охватных показателей - минимального количества МСП, которые должны получить поручительство.По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, зонтичный механизм даст возможность банкам снизить риски по заемщикам МСП и расширить круг получателей финансовой поддержки. Исаевич отметил, что теперь финансирование станет доступнее в том числе предпринимателям, которые только начали свою деятельность. К 2024 году предприниматели смогут дополнительно привлечь при помощи нового продукта свыше 600 миллиардов рублей.
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новости компаний - экономика, втб, россия
12:09 14.09.2021
 

ВТБ присоединился к механизму "зонтичного" поручительства по кредитам МСП

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБанк ВТБ
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 сен – РИА новости. ВТБ одним из первых на рынке внедрил механизм "зонтичного" поручительства Корпорации МСП для клиентов среднего и малого бизнеса, который предусматривает упрощенный порядок выдачи бизнес-кредитов, сообщает пресс-служб банка.
Во вторник кабмин на своем сайте сообщил, что правительство России запустило "зонтичный" механизм предоставления поручительств для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Участниками пилотного проекта стали ВТБ, банк "Открытие", Промсвязьбанк, "Российский национальный коммерческий банк", Сбербанк и "МСП Банк". Для банков-партнеров установлена обязательная доля инвестиционных кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП, - не менее 20%. Также банки обязуются достигнуть охватных показателей - минимального количества МСП, которые должны получить поручительство.
"ВТБ – один из ключевых участников программ государственной поддержки среднего и малого предпринимательства. Это направление приоритетно для нас, поэтому мы всегда готовы внедрять новые инструменты, чтобы развивать его. Спрос на кредиты со стороны предпринимателей – субъектов МСП в этом году растет, что связано с постепенным восстановлением бизнеса от последствий пандемии, расширением спектра банковских продуктов и их цифровизацией. Кредитный портфель субъектов МСП в ВТБ превысил 780 млрд рублей, его прирост с начала года составил около 5%. Считаем, что "зонтичное" поручительство предоставит предпринимателям необходимое обеспечение по кредитам и станет эффективным инструментом, который повысит доступность кредитов для бизнеса", − отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, зонтичный механизм даст возможность банкам снизить риски по заемщикам МСП и расширить круг получателей финансовой поддержки. Исаевич отметил, что теперь финансирование станет доступнее в том числе предпринимателям, которые только начали свою деятельность. К 2024 году предприниматели смогут дополнительно привлечь при помощи нового продукта свыше 600 миллиардов рублей.
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"Под поручительство Корпорации МСП предприниматели могут оформить различные продукты из кредитной линейки ВТБ для среднего и малого бизнеса. Клиентам доступно оборотное и инвестиционное кредитование, а также рефинансирование кредитов других банков. Поручительство Корпорации МСП может быть выдано также при оформлении в банке льготного кредита по действующим программам господдержки", - отмечает пресс-служба ВТБ.
 
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