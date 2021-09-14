https://ria.ru/20210914/poruchitelstvo-1749982737.html

ВТБ присоединился к механизму "зонтичного" поручительства по кредитам МСП

ВТБ присоединился к механизму "зонтичного" поручительства по кредитам МСП - РИА Новости, 14.09.2021

ВТБ присоединился к механизму "зонтичного" поручительства по кредитам МСП

ВТБ одним из первых на рынке внедрил механизм "зонтичного" поручительства Корпорации МСП для клиентов среднего и малого бизнеса, который предусматривает... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:09

2021-09-14T12:09

2021-09-14T12:09

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МОСКВА, 14 сен – РИА новости. ВТБ одним из первых на рынке внедрил механизм "зонтичного" поручительства Корпорации МСП для клиентов среднего и малого бизнеса, который предусматривает упрощенный порядок выдачи бизнес-кредитов, сообщает пресс-служб банка.Во вторник кабмин на своем сайте сообщил, что правительство России запустило "зонтичный" механизм предоставления поручительств для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Участниками пилотного проекта стали ВТБ, банк "Открытие", Промсвязьбанк, "Российский национальный коммерческий банк", Сбербанк и "МСП Банк". Для банков-партнеров установлена обязательная доля инвестиционных кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП, - не менее 20%. Также банки обязуются достигнуть охватных показателей - минимального количества МСП, которые должны получить поручительство.По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, зонтичный механизм даст возможность банкам снизить риски по заемщикам МСП и расширить круг получателей финансовой поддержки. Исаевич отметил, что теперь финансирование станет доступнее в том числе предпринимателям, которые только начали свою деятельность. К 2024 году предприниматели смогут дополнительно привлечь при помощи нового продукта свыше 600 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210910/bank-1749501868.html

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