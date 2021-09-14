Воробьев проверил работу новой поликлиники в Красногорске
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВоробьев проверил работу новой поликлиники в Красногорске
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Все 45 тысяч жителей ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в открывшейся в микрорайоне поликлинике, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Во вторник новое медучреждение посетил губернатор области Андрей Воробьев, пообщавшийся с врачами и пациентами..
"Мы большое внимание уделяем здравоохранению и, прежде всего, хочу поблагодарить всех медиков. Для нас бесценно, когда приходят врачи с разных уголков страны и местные возвращаются после обучения. Запрос на здравоохранение - огромный. Сейчас стандарты и поликлиники, и стационара должны соответствовать самому высокому уровню", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Ранее взрослое население "Изумрудных холмов" обслуживалось в медучреждении, расположенном в 5 километрах. В открывшейся поликлинике будут все необходимые специалисты, а также служба неотложной помощи.
"В Московской области 120 тысяч человек ежедневно посещают поликлиники, нагрузка на первичное звено большая. Задача - пригласить врача, удержать его. У нас есть разные программы, очень надеемся, что они дадут медикам дополнительный стимул, Это не только льготная ипотека, сейчас мы рассматриваем и предоставление врачам участков земли. Будем делать акцент, прежде всего, на удаленные территории", - добавил Воробьев.
Как отметили в пресс-службе, в 2021 году в Подмосковье ввели в строй уже 6 медучреждений, до конца года откроются еще четыре. Кроме того, в этом году завершат капремонт в 11 поликлиниках.