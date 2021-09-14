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Воробьев проверил работу новой поликлиники в Красногорске

Воробьев проверил работу новой поликлиники в Красногорске - РИА Новости, 14.09.2021

Воробьев проверил работу новой поликлиники в Красногорске

Все 45 тысяч жителей ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в открывшейся в микрорайоне поликлинике, сообщает РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:30

2021-09-14T18:30

2021-09-14T18:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

андрей воробьев

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Все 45 тысяч жителей ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в открывшейся в микрорайоне поликлинике, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.Во вторник новое медучреждение посетил губернатор области Андрей Воробьев, пообщавшийся с врачами и пациентами..Ранее взрослое население "Изумрудных холмов" обслуживалось в медучреждении, расположенном в 5 километрах. В открывшейся поликлинике будут все необходимые специалисты, а также служба неотложной помощи.Как отметили в пресс-службе, в 2021 году в Подмосковье ввели в строй уже 6 медучреждений, до конца года откроются еще четыре. Кроме того, в этом году завершат капремонт в 11 поликлиниках.

https://ria.ru/20210723/apparat-1742619590.html

московская область (подмосковье)

красногорск

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московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, здоровье - общество