https://ria.ru/20210914/pogoda-1750023545.html
Москвичам пообещали тепло до плюс 19 в конце сентября
Москвичам пообещали тепло до плюс 19 в конце сентября - РИА Новости, 14.09.2021
Москвичам пообещали тепло до плюс 19 в конце сентября
Тепло до плюс 19 градусов вернется в Москву в конце сентября, но назвать это бабьим летом будет нельзя из-за холодных ночей, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:19
2021-09-14T15:19
2021-09-14T15:26
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Тепло до плюс 19 градусов вернется в Москву в конце сентября, но назвать это бабьим летом будет нельзя из-за холодных ночей, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Мы не исключаем, что в последней пятидневке сентября будет новая волна теплого воздуха. Но назвать этот период бабьим летом, конечно, нельзя, потому что ночи будут уже довольно холодные - совершенно не летние, а самые настоящие сентябрьские. Дневная температура будет порядка 15 - 19 градусов, что не является летней температурой", - сказала Позднякова.Она подчеркнула, что после дня осеннего равноденствия, который в этом году будет 22 сентября, периоды теплой погоды уже не называют бабьим летом."Бабье лето" в Москве в этом году длилось всего 4 дня и закончилось в понедельник, когда температура доходила до плюс 25 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Вчера у нас в Москве было плюс 23-25, и накануне ночь была очень теплая, поэтому вчерашний день можно было назвать концом "бабьего лета", пусть оно и пришло в сроки более ранние, нежели классический вариант "бабьего лета", который бывает с 14 числа", - сказала Позднякова.По ее словам, в этом году в Москве "бабье лето" было совсем коротким."Оно было у нас очень коротким, практически, пятница, суббота, воскресенье и вчера, понедельник. Вообще вчерашний день оказался самым теплым в этом месяце, температура была выше нормы на 6-7 градусов, это типичный вариант "бабьего лета", - сказала Позднякова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/podmoskove-1748870941.html
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общество, москва, татьяна позднякова
15:19 14.09.2021 (обновлено: 15:26 14.09.2021)
Москвичам пообещали тепло до плюс 19 в конце сентября
Московское метеобюро: тепло до +19 градусов вернется в Москву в конце сентября
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Тепло до плюс 19 градусов вернется в Москву
в конце сентября, но назвать это бабьим летом будет нельзя из-за холодных ночей, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Мы не исключаем, что в последней пятидневке сентября будет новая волна теплого воздуха. Но назвать этот период бабьим летом, конечно, нельзя, потому что ночи будут уже довольно холодные - совершенно не летние, а самые настоящие сентябрьские. Дневная температура будет порядка 15 - 19 градусов, что не является летней температурой", - сказала Позднякова.
Она подчеркнула, что после дня осеннего равноденствия, который в этом году будет 22 сентября, периоды теплой погоды уже не называют бабьим летом.
"Бабье лето" в Москве в этом году длилось всего 4 дня и закончилось в понедельник, когда температура доходила до плюс 25 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Вчера у нас в Москве было плюс 23-25, и накануне ночь была очень теплая, поэтому вчерашний день можно было назвать концом "бабьего лета", пусть оно и пришло в сроки более ранние, нежели классический вариант "бабьего лета", который бывает с 14 числа", - сказала Позднякова.
По ее словам, в этом году в Москве "бабье лето" было совсем коротким.
"Оно было у нас очень коротким, практически, пятница, суббота, воскресенье и вчера, понедельник. Вообще вчерашний день оказался самым теплым в этом месяце, температура была выше нормы на 6-7 градусов, это типичный вариант "бабьего лета", - сказала Позднякова.