https://ria.ru/20210914/pogoda-1749945423.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 14.09.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Кратковременные дожди, до плюс 14 градусов и порывистый ветер ожидаются во вторник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T08:18

2021-09-14T08:18

2021-09-14T08:18

общество

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди, до плюс 14 градусов и порывистый ветер ожидаются во вторник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять тыловая часть циклона. Погода облачная, с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В Москве - плюс 12-14, по области - от 10 до 15 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Леус.По словам синоптика, давление будет меняться мало, пока оно ниже нормы - 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20210914/poteplenie-1749933663.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, михаил леус