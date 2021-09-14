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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 14.09.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Кратковременные дожди, до плюс 14 градусов и порывистый ветер ожидаются во вторник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T08:18
2021-09-14T08:18
2021-09-14T08:18
общество
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Кратковременные дожди, до плюс 14 градусов и порывистый ветер ожидаются во вторник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять тыловая часть циклона. Погода облачная, с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В Москве - плюс 12-14, по области - от 10 до 15 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Леус.По словам синоптика, давление будет меняться мало, пока оно ниже нормы - 743 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, погода, михаил леус
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Москвичам пообещали до 14 градусов тепла и кратковременные дожди во вторник