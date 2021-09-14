Ученые РФ и КНР разрабатывают интеллектуальный высокоскоростной поезд
МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайскиеи российские ученые проводят совместные исследования для разработки интеллектуального высокоскоростного поезда.
"В будущем бортовая платформа контроля безопасности высокоскоростного поезда, которую совместно разрабатывают китайские и российские ученые, поможет машинисту правильно действовать в экстренных случаях", - заявил член команды китайских исследователей Китайско-российской совместной лаборатории по передовым технологиям интеллектуального транспорта Тан Миньань.
Китайско-российская совместная лаборатория по передовым технологиям интеллектуального транспорта является важным проектом китайско-российского сотрудничества в сфере транспорта с участием Ланьчжоуского университета транспорта, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Пензенского государственного университета. Данный проект был включен в список важных задач в рамках 2020-2021 годов, которые объявлены годами китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества.
"Китай вошел в число наиболее передовых стран мира по общему техническому уровню в сфере железнодорожного транспорта, а Россия занимает лидирующее место в мире по уровню фундаментальных исследований в областях математики, электроники и так далее. Обе стороны могут взаимодополнить преимущества друг друга", - отметил глава команды китайских исследователей совместной лаборатории, профессор Ланьчжоуского университета транспорта Чэнь Гуанъу.
В настоящее время китайские и российские ученые также проводят исследования в области технологий высокоточного позиционирования высокоскоростных поездов в реальном времени на основе спутниковых систем Бэйдоу и ГЛОНАСС, которые сделают эксплуатацию железных дорог более безопасной и эффективной.
"Состояние движения высокоскоростного поезда на каком-нибудь участке железных дорог традиционно оценивается через сигналы о его относительном положении, которые поступают во время давления колес на рельсы. В будущем мы сможем позиционировать поезд с высокой точностью при помощи спутниковых навигационных систем. Новые технологии помогут обеспечить более безопасное функционирование большего количества высокоскоростных поездов в одно и то же время на одном и том же участке", - подчеркнул Чэнь Гуанъу.
Кроме того, предварительное диагностирование неисправностей у высокоскоростных поездов также находится в центре внимания исследователей совместной лаборатории. Китайская команда в основном отвечает за исследования ключевых технологий, связанных с созданием интеллектуальной платформы для обслуживания рельсовых транспортных средств, а российская - за исследования в области теоретических методов диагностирования и прогнозирования неисправностей в них.
"Обслуживание высокоскоростных поездов - это тяжелая работа, так как во многих случаях машинист первым обнаруживает неисправности в составе. Я надеюсь, что наше сотрудничество с российскими учеными решит этот вопрос, поможет сделать реальностью интеллектуальное обнаружение и предварительное диагностирование неисправностей, а также их заблаговременное предупреждение, тем самым обеспечив безопасное функционирование поездов. На это потребуются большие объемы данных и передовые теоретические методы. В этом отношении потенциал российских ученых в сфере фундаментальных исследований может сыграть важную роль", - отметил Чэнь Гуанъу.
В данный момент совместная лаборатория работает над созданием платформ для исследования в области технологий, связанных с управлением сигналами на рельсовом транспорте, высокоточным позиционированием высокоскоростного поезда в реальном времени и т.д.
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Член команды российских исследователей совместной лаборатории, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Виктор Дубинин заявил, что бурное развитие Китая в области высокоскоростных железных дорог привлекло внимание всего мира. Он также выразил надежду, что сотрудничество между учеными двух стран поможет расширить исследовательское поле в сфере интеллектуального транспорта и посодействует внедрению соответствующих научно-технических достижений.