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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210914/poezd-1750011742.html
Ученые РФ и КНР разрабатывают интеллектуальный высокоскоростной поезд
Ученые РФ и КНР разрабатывают интеллектуальный высокоскоростной поезд - РИА Новости, 14.09.2021
Ученые РФ и КНР разрабатывают интеллектуальный высокоскоростной поезд
Китайскиеи российские ученые проводят совместные исследования для разработки интеллектуального высокоскоростного поезда. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:28
2021-09-14T14:28
россия-китай: главное
технологии
китай
пензенский государственный университет
глонасс (система навигации)
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
россия
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МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайскиеи российские ученые проводят совместные исследования для разработки интеллектуального высокоскоростного поезда.Китайско-российская совместная лаборатория по передовым технологиям интеллектуального транспорта является важным проектом китайско-российского сотрудничества в сфере транспорта с участием Ланьчжоуского университета транспорта, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Пензенского государственного университета. Данный проект был включен в список важных задач в рамках 2020-2021 годов, которые объявлены годами китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества."Китай вошел в число наиболее передовых стран мира по общему техническому уровню в сфере железнодорожного транспорта, а Россия занимает лидирующее место в мире по уровню фундаментальных исследований в областях математики, электроники и так далее. Обе стороны могут взаимодополнить преимущества друг друга", - отметил глава команды китайских исследователей совместной лаборатории, профессор Ланьчжоуского университета транспорта Чэнь Гуанъу.В настоящее время китайские и российские ученые также проводят исследования в области технологий высокоточного позиционирования высокоскоростных поездов в реальном времени на основе спутниковых систем Бэйдоу и ГЛОНАСС, которые сделают эксплуатацию железных дорог более безопасной и эффективной.Кроме того, предварительное диагностирование неисправностей у высокоскоростных поездов также находится в центре внимания исследователей совместной лаборатории. Китайская команда в основном отвечает за исследования ключевых технологий, связанных с созданием интеллектуальной платформы для обслуживания рельсовых транспортных средств, а российская - за исследования в области теоретических методов диагностирования и прогнозирования неисправностей в них.В данный момент совместная лаборатория работает над созданием платформ для исследования в области технологий, связанных с управлением сигналами на рельсовом транспорте, высокоточным позиционированием высокоскоростного поезда в реальном времени и т.д.Член команды российских исследователей совместной лаборатории, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Виктор Дубинин заявил, что бурное развитие Китая в области высокоскоростных железных дорог привлекло внимание всего мира. Он также выразил надежду, что сотрудничество между учеными двух стран поможет расширить исследовательское поле в сфере интеллектуального транспорта и посодействует внедрению соответствующих научно-технических достижений.
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технологии, китай, пензенский государственный университет, глонасс (система навигации), санкт-петербургский политехнический университет петра великого, россия
14:28 14.09.2021
 

Ученые РФ и КНР разрабатывают интеллектуальный высокоскоростной поезд

© AFP 2021 / Hector RetamalВ вагоне скоростного поезда Maglev, Китай
В вагоне скоростного поезда Maglev, Китай - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AFP 2021 / Hector Retamal
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МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайскиеи российские ученые проводят совместные исследования для разработки интеллектуального высокоскоростного поезда.
"В будущем бортовая платформа контроля безопасности высокоскоростного поезда, которую совместно разрабатывают китайские и российские ученые, поможет машинисту правильно действовать в экстренных случаях", - заявил член команды китайских исследователей Китайско-российской совместной лаборатории по передовым технологиям интеллектуального транспорта Тан Миньань.
Китайско-российская совместная лаборатория по передовым технологиям интеллектуального транспорта является важным проектом китайско-российского сотрудничества в сфере транспорта с участием Ланьчжоуского университета транспорта, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Пензенского государственного университета. Данный проект был включен в список важных задач в рамках 2020-2021 годов, которые объявлены годами китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества.
"Китай вошел в число наиболее передовых стран мира по общему техническому уровню в сфере железнодорожного транспорта, а Россия занимает лидирующее место в мире по уровню фундаментальных исследований в областях математики, электроники и так далее. Обе стороны могут взаимодополнить преимущества друг друга", - отметил глава команды китайских исследователей совместной лаборатории, профессор Ланьчжоуского университета транспорта Чэнь Гуанъу.
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В настоящее время китайские и российские ученые также проводят исследования в области технологий высокоточного позиционирования высокоскоростных поездов в реальном времени на основе спутниковых систем Бэйдоу и ГЛОНАСС, которые сделают эксплуатацию железных дорог более безопасной и эффективной.
"Состояние движения высокоскоростного поезда на каком-нибудь участке железных дорог традиционно оценивается через сигналы о его относительном положении, которые поступают во время давления колес на рельсы. В будущем мы сможем позиционировать поезд с высокой точностью при помощи спутниковых навигационных систем. Новые технологии помогут обеспечить более безопасное функционирование большего количества высокоскоростных поездов в одно и то же время на одном и том же участке", - подчеркнул Чэнь Гуанъу.
Кроме того, предварительное диагностирование неисправностей у высокоскоростных поездов также находится в центре внимания исследователей совместной лаборатории. Китайская команда в основном отвечает за исследования ключевых технологий, связанных с созданием интеллектуальной платформы для обслуживания рельсовых транспортных средств, а российская - за исследования в области теоретических методов диагностирования и прогнозирования неисправностей в них.
"Обслуживание высокоскоростных поездов - это тяжелая работа, так как во многих случаях машинист первым обнаруживает неисправности в составе. Я надеюсь, что наше сотрудничество с российскими учеными решит этот вопрос, поможет сделать реальностью интеллектуальное обнаружение и предварительное диагностирование неисправностей, а также их заблаговременное предупреждение, тем самым обеспечив безопасное функционирование поездов. На это потребуются большие объемы данных и передовые теоретические методы. В этом отношении потенциал российских ученых в сфере фундаментальных исследований может сыграть важную роль", - отметил Чэнь Гуанъу.
В данный момент совместная лаборатория работает над созданием платформ для исследования в области технологий, связанных с управлением сигналами на рельсовом транспорте, высокоточным позиционированием высокоскоростного поезда в реальном времени и т.д.
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Член команды российских исследователей совместной лаборатории, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Виктор Дубинин заявил, что бурное развитие Китая в области высокоскоростных железных дорог привлекло внимание всего мира. Он также выразил надежду, что сотрудничество между учеными двух стран поможет расширить исследовательское поле в сфере интеллектуального транспорта и посодействует внедрению соответствующих научно-технических достижений.
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииКитайПензенский государственный университетГЛОНАСС (система навигации)Санкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоРоссия
 
 
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