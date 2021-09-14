https://ria.ru/20210914/poezd-1750011742.html

Ученые РФ и КНР разрабатывают интеллектуальный высокоскоростной поезд

Ученые РФ и КНР разрабатывают интеллектуальный высокоскоростной поезд - РИА Новости, 14.09.2021

Ученые РФ и КНР разрабатывают интеллектуальный высокоскоростной поезд

Китайскиеи российские ученые проводят совместные исследования для разработки интеллектуального высокоскоростного поезда. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:28

2021-09-14T14:28

2021-09-14T14:28

россия-китай: главное

технологии

китай

пензенский государственный университет

глонасс (система навигации)

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

россия

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МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайскиеи российские ученые проводят совместные исследования для разработки интеллектуального высокоскоростного поезда.Китайско-российская совместная лаборатория по передовым технологиям интеллектуального транспорта является важным проектом китайско-российского сотрудничества в сфере транспорта с участием Ланьчжоуского университета транспорта, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Пензенского государственного университета. Данный проект был включен в список важных задач в рамках 2020-2021 годов, которые объявлены годами китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества."Китай вошел в число наиболее передовых стран мира по общему техническому уровню в сфере железнодорожного транспорта, а Россия занимает лидирующее место в мире по уровню фундаментальных исследований в областях математики, электроники и так далее. Обе стороны могут взаимодополнить преимущества друг друга", - отметил глава команды китайских исследователей совместной лаборатории, профессор Ланьчжоуского университета транспорта Чэнь Гуанъу.В настоящее время китайские и российские ученые также проводят исследования в области технологий высокоточного позиционирования высокоскоростных поездов в реальном времени на основе спутниковых систем Бэйдоу и ГЛОНАСС, которые сделают эксплуатацию железных дорог более безопасной и эффективной.Кроме того, предварительное диагностирование неисправностей у высокоскоростных поездов также находится в центре внимания исследователей совместной лаборатории. Китайская команда в основном отвечает за исследования ключевых технологий, связанных с созданием интеллектуальной платформы для обслуживания рельсовых транспортных средств, а российская - за исследования в области теоретических методов диагностирования и прогнозирования неисправностей в них.В данный момент совместная лаборатория работает над созданием платформ для исследования в области технологий, связанных с управлением сигналами на рельсовом транспорте, высокоточным позиционированием высокоскоростного поезда в реальном времени и т.д.Член команды российских исследователей совместной лаборатории, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Виктор Дубинин заявил, что бурное развитие Китая в области высокоскоростных железных дорог привлекло внимание всего мира. Он также выразил надежду, что сотрудничество между учеными двух стран поможет расширить исследовательское поле в сфере интеллектуального транспорта и посодействует внедрению соответствующих научно-технических достижений.

https://ria.ru/20210805/robot-stroitel-1744457873.html

https://ria.ru/20210902/kitay-1748292708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, китай, пензенский государственный университет, глонасс (система навигации), санкт-петербургский политехнический университет петра великого, россия