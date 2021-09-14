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Бирюков рассказал о подготовке Москвы к зиме
Бирюков рассказал о подготовке Москвы к зиме - РИА Новости, 14.09.2021
Бирюков рассказал о подготовке Москвы к зиме
В рамках подготовки к зиме в Москве созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:20
2021-09-14T10:20
2021-09-14T10:20
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общество
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петр бирюков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В рамках подготовки к зиме в Москве созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что резерв по тепловой мощности составляет 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, по электросетям - 19% и водоотведению - 41%."Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в городе созданы резервы по топливу - 365 тысяч тонн по углю, 378 тысяч тонн по мазуту и 24,9 тысячи тонн по дизельному топливу", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период подготовлены свыше 1,4 тысячи аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, петр бирюков, жкх
Бирюков рассказал о подготовке Москвы к зиме
Бирюков: в Москве в ходе подготовки к зиме созданы необходимые резервы мощности
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
В рамках подготовки к зиме в Москве
созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Это позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что резерв по тепловой мощности составляет 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, по электросетям - 19% и водоотведению - 41%.
"Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период. В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в городе созданы резервы по топливу - 365 тысяч тонн по углю, 378 тысяч тонн по мазуту и 24,9 тысячи тонн по дизельному топливу", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период подготовлены свыше 1,4 тысячи аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.