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Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми
Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми - РИА Новости, 14.09.2021
Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы, этот вопрос необходимо... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:29
2021-09-14T15:29
2021-09-14T15:37
общество
владимир путин
госдума рф
единая россия
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы, этот вопрос необходимо согласовать с новой Госдумой."Мы должны выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от рождения и до тех, которые школу заканчивают... В том числе нужно будет это согласовать с будущим составом парламента, как обычно в таких случаях бывает, по социальным вопросам там разногласий, как правило, не бывает", - заявил Путин на совещании с правительством РФ и руководством партии "Единой России".
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общество, владимир путин, госдума рф, единая россия, россия
15:29 14.09.2021 (обновлено: 15:37 14.09.2021)
Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми
Президент Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми