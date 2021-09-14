https://ria.ru/20210914/podderzhka-1750025005.html

Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми

Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми - РИА Новости, 14.09.2021

Путин призвал выстроить целостную систему поддержки семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы, этот вопрос необходимо... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:29

2021-09-14T15:29

2021-09-14T15:37

общество

владимир путин

госдума рф

единая россия

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы, этот вопрос необходимо согласовать с новой Госдумой."Мы должны выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, начиная от рождения и до тех, которые школу заканчивают... В том числе нужно будет это согласовать с будущим составом парламента, как обычно в таких случаях бывает, по социальным вопросам там разногласий, как правило, не бывает", - заявил Путин на совещании с правительством РФ и руководством партии "Единой России".

https://ria.ru/20210908/vyplaty-1749181895.html

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2021

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общество, владимир путин, госдума рф, единая россия, россия