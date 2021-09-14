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Эксперт рассказал о скрытых поборах с покупателей гаджетов
Эксперт рассказал о скрытых поборах с покупателей гаджетов - РИА Новости, 14.09.2021
Эксперт рассказал о скрытых поборах с покупателей гаджетов
В последнее время участились продажи, связанные с установкой программного обеспечения и настройки смартфона, рассказал агентству "Прайм" директор... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T01:15
2021-09-14T01:15
2021-09-14T01:15
общество
денис кусков
смартфоны
продажа
россия
telecom daily
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В последнее время участились продажи, связанные с установкой программного обеспечения и настройки смартфона, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.В магазинах электроники постоянно стараются предоставить покупателю максимальное количество услуг, пояснил он.C одной стороны, это нельзя считать обманом, с другой — платить от 600 до 1000 рублей за установку приложений и регистрацию смартфона — это дорого, считает эксперт.При этом есть "дополнительные услуги", которые могут ввести покупателя в заблуждение. Например, в магазине подключают тарифный план, который менее выгоден пользователю, заключил Кусков.
https://ria.ru/20210911/smartfon-1749629834.html
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общество, денис кусков, смартфоны, продажа, россия, telecom daily
Эксперт рассказал о скрытых поборах с покупателей гаджетов
Аналитик Кусков: участились продажи гаджетов с лишними дополнительными услугами