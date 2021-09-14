Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/pobory-1749934158.html
Эксперт рассказал о скрытых поборах с покупателей гаджетов
Эксперт рассказал о скрытых поборах с покупателей гаджетов - РИА Новости, 14.09.2021
Эксперт рассказал о скрытых поборах с покупателей гаджетов
В последнее время участились продажи, связанные с установкой программного обеспечения и настройки смартфона, рассказал агентству "Прайм" директор... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T01:15
2021-09-14T01:15
общество
денис кусков
смартфоны
продажа
россия
telecom daily
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_cee22f2211c6de6f60cb265b5638fcdd.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В последнее время участились продажи, связанные с установкой программного обеспечения и настройки смартфона, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.В магазинах электроники постоянно стараются предоставить покупателю максимальное количество услуг, пояснил он.C одной стороны, это нельзя считать обманом, с другой — платить от 600 до 1000 рублей за установку приложений и регистрацию смартфона — это дорого, считает эксперт.При этом есть "дополнительные услуги", которые могут ввести покупателя в заблуждение. Например, в магазине подключают тарифный план, который менее выгоден пользователю, заключил Кусков.
https://ria.ru/20210911/smartfon-1749629834.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_3db641d90efaf5d93f8a90ba1fa91d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, денис кусков, смартфоны, продажа, россия, telecom daily
01:15 14.09.2021
 
Эксперт рассказал о скрытых поборах с покупателей гаджетов

Аналитик Кусков: участились продажи гаджетов с лишними дополнительными услугами

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В последнее время участились продажи, связанные с установкой программного обеспечения и настройки смартфона, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
В магазинах электроники постоянно стараются предоставить покупателю максимальное количество услуг, пояснил он.
C одной стороны, это нельзя считать обманом, с другой — платить от 600 до 1000 рублей за установку приложений и регистрацию смартфона — это дорого, считает эксперт.
При этом есть "дополнительные услуги", которые могут ввести покупателя в заблуждение. Например, в магазине подключают тарифный план, который менее выгоден пользователю, заключил Кусков.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 08:48
Эксперт рассказал, как улучшить работоспособность смартфона
 
ОбществоДенис КусковСмартфоныПродажаРоссияTelecom daily
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании
05:36В МВД рассказали, какое наказание ждет операторов связи за подмену номеров
05:27Суд в Приамурье ужесточил приговор одному из убивших амурского тигра
05:09Инфекционист предположил, какой может быть "четвертая волна" коронавируса
04:26В Японии выявили масштабное повреждение фильтров на АЭС "Фукусима-1"
04:15Синоптик рассказал, ждет ли Москву настоящее бабье лето
03:43Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
03:26Эксперт оценил возможность перехода украинского языка на иероглифы
03:24Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире
03:20Российские ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте
03:17В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
03:15Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
03:09Онколог назвал четыре симптома "незаметного" поражения организма раком
02:52Политолог рассказал, как Зеленский оскорбил Макрона и Меркель
02:46США осудили власти Белоруссии за "организацию" потока мигрантов на границе
02:21Пушков рассказал, как Азаров затроллил Зеленского сравнением с Лукашенко
02:17В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
02:15Эксперт предупредил, как можно потерять деньги, скупая акции
02:15Врач назвала признаки испорченного варенья
02:06В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
Лента новостейМолния