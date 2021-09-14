17:05 14.09.2021 (обновлено: 17:10 14.09.2021)
Источник в патриархии ответил на вопрос о самоизоляции главы РПЦ
Источник: информации о том, уйдет ли патриарх на самоизоляцию после встречи с Путиным, нет
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Информации о том, уйдет ли на самоизоляцию патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с президентом России Владимиром Путиным, пока нет, сообщил во вторник РИА Новости источник в Московской патриархии.
Ранее в субботу патриарх Кирилл и Владимир Путин приняли участие в торжественной церемонии открытия на берегу Чудского озера мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной". Патриарх освятил новый монумент.
Во вторник Путин позвонил лидеру Таджикистана и сообщил, что не сможет лично приехать на саммиты ОДКБ и ШОС, поскольку вынужден уйти на самоизоляцию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил журналистам, что в окружении главы государства были выявлены случаи заболевания коронавирусом.
"Нет такой информации на сегодняшний день", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о самоизоляции патриарха.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области
© POOL
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области