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Религия
https://ria.ru/20210914/patriarkh-1750045940.html
Источник в патриархии ответил на вопрос о самоизоляции главы РПЦ
Источник в патриархии ответил на вопрос о самоизоляции главы РПЦ - РИА Новости, 14.09.2021
Источник в патриархии ответил на вопрос о самоизоляции главы РПЦ
Информации о том, уйдет ли на самоизоляцию патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с президентом России Владимиром Путиным, пока нет, сообщил во... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:05
2021-09-14T17:10
религия
владимир путин
московская патриархия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Информации о том, уйдет ли на самоизоляцию патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с президентом России Владимиром Путиным, пока нет, сообщил во вторник РИА Новости источник в Московской патриархии.Ранее в субботу патриарх Кирилл и Владимир Путин приняли участие в торжественной церемонии открытия на берегу Чудского озера мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной". Патриарх освятил новый монумент.Во вторник Путин позвонил лидеру Таджикистана и сообщил, что не сможет лично приехать на саммиты ОДКБ и ШОС, поскольку вынужден уйти на самоизоляцию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил журналистам, что в окружении главы государства были выявлены случаи заболевания коронавирусом.
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владимир путин, московская патриархия, патриарх кирилл (владимир гундяев), здоровье - общество
17:05 14.09.2021 (обновлено: 17:10 14.09.2021)
 
Источник в патриархии ответил на вопрос о самоизоляции главы РПЦ

Источник: информации о том, уйдет ли патриарх на самоизоляцию после встречи с Путиным, нет

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия мемориального комплекса Князь Александр Невский с дружиной в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Информации о том, уйдет ли на самоизоляцию патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с президентом России Владимиром Путиным, пока нет, сообщил во вторник РИА Новости источник в Московской патриархии.
Ранее в субботу патриарх Кирилл и Владимир Путин приняли участие в торжественной церемонии открытия на берегу Чудского озера мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной". Патриарх освятил новый монумент.
Во вторник Путин позвонил лидеру Таджикистана и сообщил, что не сможет лично приехать на саммиты ОДКБ и ШОС, поскольку вынужден уйти на самоизоляцию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил журналистам, что в окружении главы государства были выявлены случаи заболевания коронавирусом.
"Нет такой информации на сегодняшний день", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о самоизоляции патриарха.
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия мемориального комплекса Князь Александр Невский с дружиной в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в деревне Самолва на берегу Чудского озера в Псковской области
 
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