https://ria.ru/20210914/patriarkh-1750045940.html

Источник в патриархии ответил на вопрос о самоизоляции главы РПЦ

Источник в патриархии ответил на вопрос о самоизоляции главы РПЦ - РИА Новости, 14.09.2021

Источник в патриархии ответил на вопрос о самоизоляции главы РПЦ

Информации о том, уйдет ли на самоизоляцию патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с президентом России Владимиром Путиным, пока нет, сообщил во... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:05

2021-09-14T17:05

2021-09-14T17:10

религия

владимир путин

московская патриархия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Информации о том, уйдет ли на самоизоляцию патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с президентом России Владимиром Путиным, пока нет, сообщил во вторник РИА Новости источник в Московской патриархии.Ранее в субботу патриарх Кирилл и Владимир Путин приняли участие в торжественной церемонии открытия на берегу Чудского озера мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной". Патриарх освятил новый монумент.Во вторник Путин позвонил лидеру Таджикистана и сообщил, что не сможет лично приехать на саммиты ОДКБ и ШОС, поскольку вынужден уйти на самоизоляцию. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил журналистам, что в окружении главы государства были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, московская патриархия, патриарх кирилл (владимир гундяев), здоровье - общество