https://ria.ru/20210914/partiya-1750059322.html

В ЕР объяснили, почему участвовали в совещании Путина с правительством

В ЕР объяснили, почему участвовали в совещании Путина с правительством - РИА Новости, 14.09.2021

В ЕР объяснили, почему участвовали в совещании Путина с правительством

Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов пояснил РИА Новости, почему партия участвовала в совещании президента РФ Владимира Путина с членами... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:19

2021-09-14T18:19

2021-09-14T18:19

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

единая россия

сергей перминов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750033628_0:165:3088:1902_1920x0_80_0_0_2e25f4adf25cfbe3bdeb03bf29ab3669.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов пояснил РИА Новости, почему партия участвовала в совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Путин провел совещание с руководством "Единой России" и кабмином во вторник."Партия "Единая Россия" вместе с представителями "федеральной пятерки" приняла участие в совещании президента с членами правительства, потому что "Единая Россия" - партия, у которой большинство мандатов в Государственной думе, и именно "Единая Россия" будет реализовывать поручения, прозвучавшие в ходе встречи, а также решать все, что касается законодательного обеспечения и парламентского контроля", - сказал Перминов, отвечая на вопрос, почему именно "Единая Россия" приняла участие в прошедшем мероприятии.Необходимость проведения совещания Путина с кабмином и руководством "Единой России" ранее объяснили и в Кремле: партия является инициатором очень многих решений, вплотную прорабатывала их с правительством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20210914/er-1750052546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, единая россия, сергей перминов, россия