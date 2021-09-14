https://ria.ru/20210914/partiya-1750059322.html
В ЕР объяснили, почему участвовали в совещании Путина с правительством
В ЕР объяснили, почему участвовали в совещании Путина с правительством - РИА Новости, 14.09.2021
В ЕР объяснили, почему участвовали в совещании Путина с правительством
Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов пояснил РИА Новости, почему партия участвовала в совещании президента РФ Владимира Путина с членами... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:19
2021-09-14T18:19
2021-09-14T18:19
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
сергей перминов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов пояснил РИА Новости, почему партия участвовала в совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Путин провел совещание с руководством "Единой России" и кабмином во вторник."Партия "Единая Россия" вместе с представителями "федеральной пятерки" приняла участие в совещании президента с членами правительства, потому что "Единая Россия" - партия, у которой большинство мандатов в Государственной думе, и именно "Единая Россия" будет реализовывать поручения, прозвучавшие в ходе встречи, а также решать все, что касается законодательного обеспечения и парламентского контроля", - сказал Перминов, отвечая на вопрос, почему именно "Единая Россия" приняла участие в прошедшем мероприятии.Необходимость проведения совещания Путина с кабмином и руководством "Единой России" ранее объяснили и в Кремле: партия является инициатором очень многих решений, вплотную прорабатывала их с правительством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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политика, владимир путин, единая россия, сергей перминов, россия
В ЕР объяснили, почему участвовали в совещании Путина с правительством
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