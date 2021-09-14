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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210914/park-1749956394.html
Большой современный парк появится на набережной Хабаровска в 2022 году
Большой современный парк появится на набережной Хабаровска в 2022 году - РИА Новости, 14.09.2021
Большой современный парк появится на набережной Хабаровска в 2022 году
Большой бесплатный парк с игровыми и спортивными зонами появится на набережной имени адмирала Невельского в Хабаровске в 2022 году, заявил врио губернатора... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:15
2021-09-14T10:26
хабаровский край
общество
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
новости - туризм
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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Большой бесплатный парк с игровыми и спортивными зонами появится на набережной имени адмирала Невельского в Хабаровске в 2022 году, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.Во время "прямой линии" с главой региона в понедельник жители Хабаровска задали ему вопрос: "Почему на городской набережной отсутствует парк с бесплатными игровыми площадками для населения?"."Меня это поразило. Отцы города и края десятилетиями на это смотрели и ничего не делали. Я не хочу обижать никого, были, наверное, другие задачи. Но вообще, с детьми на набережной Невельского и в парке стадиона имени Ленина вдоль набережной невозможно нигде поиграть, ничего без денег... Поэтому мы это дело исправим обязательно. Деньги мы заложили в бюджете на следующий год на создание там огромной детской площадки и не одной. На такую площадку мы потратим серьезные средства, по самым последним всем технологиям будет сделано. Но на нее нужен проект. По весне работы начнем. И я попросил еще вторую (площадку), но пока ее только рисуют", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос во время "прямой линии".Представители регионального минспорта представили для жителей видеопрезентацию будущего объекта с игровыми и спортивными зонами."А пока поставили там пару небольших площадок на набережной в районе турников, где молодежь спортом занимается, а вторую - в районе южной трибуны. Но они совсем маленькие. То, что без проекта в соответствие с ГОСТами и СНИПами можно было поставить. Можете оценить", - добавил врио губернатора края.Кроме того, он отметил, что в этом году при школах будет построено 100 площадок по программе "Готов к труду и обороне" (ГТО)."Средства мы получили. Там где готова площадка - включаются в график. Это только начало. А вообще, курс очевиден. Вложение в спорт экономит нам 10 рублей на медицине. Это известная математика. Поэтому мы на спорте не будем экономить. И, конечно, это приоритет"- заключил глава региона.В правительстве региона уточнили, что 13 площадок ГТО установят в школах до конца сентября. На эти цели из федерального бюджета дополнительно было выделено 150 миллионов рублей. На спортивных площадках будут проходить уроки физкультуры, а во внеурочное время занятия не только для школьников, но и для жителей соседних домов и районов.
https://ria.ru/20210913/khabarovsk-1749855047.html
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общество, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, новости - туризм
10:15 14.09.2021 (обновлено: 10:26 14.09.2021)
 
Большой современный парк появится на набережной Хабаровска в 2022 году

Большой парк с игровыми и спортивными зонами появится на набережной Хабаровска в 2022 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Большой бесплатный парк с игровыми и спортивными зонами появится на набережной имени адмирала Невельского в Хабаровске в 2022 году, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Во время "прямой линии" с главой региона в понедельник жители Хабаровска задали ему вопрос: "Почему на городской набережной отсутствует парк с бесплатными игровыми площадками для населения?".
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"Меня это поразило. Отцы города и края десятилетиями на это смотрели и ничего не делали. Я не хочу обижать никого, были, наверное, другие задачи. Но вообще, с детьми на набережной Невельского и в парке стадиона имени Ленина вдоль набережной невозможно нигде поиграть, ничего без денег... Поэтому мы это дело исправим обязательно. Деньги мы заложили в бюджете на следующий год на создание там огромной детской площадки и не одной. На такую площадку мы потратим серьезные средства, по самым последним всем технологиям будет сделано. Но на нее нужен проект. По весне работы начнем. И я попросил еще вторую (площадку), но пока ее только рисуют", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос во время "прямой линии".
Представители регионального минспорта представили для жителей видеопрезентацию будущего объекта с игровыми и спортивными зонами.
"А пока поставили там пару небольших площадок на набережной в районе турников, где молодежь спортом занимается, а вторую - в районе южной трибуны. Но они совсем маленькие. То, что без проекта в соответствие с ГОСТами и СНИПами можно было поставить. Можете оценить", - добавил врио губернатора края.
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Кроме того, он отметил, что в этом году при школах будет построено 100 площадок по программе "Готов к труду и обороне" (ГТО).
"Средства мы получили. Там где готова площадка - включаются в график. Это только начало. А вообще, курс очевиден. Вложение в спорт экономит нам 10 рублей на медицине. Это известная математика. Поэтому мы на спорте не будем экономить. И, конечно, это приоритет"- заключил глава региона.
В правительстве региона уточнили, что 13 площадок ГТО установят в школах до конца сентября. На эти цели из федерального бюджета дополнительно было выделено 150 миллионов рублей. На спортивных площадках будут проходить уроки физкультуры, а во внеурочное время занятия не только для школьников, но и для жителей соседних домов и районов.
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