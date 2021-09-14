https://ria.ru/20210914/ozdorovlenie-1750050507.html
Пермский край инициировал создание проекта по оздоровлению Камы
Пермский край инициировал создание проекта по оздоровлению Камы - РИА Новости, 14.09.2021
Пермский край инициировал создание проекта по оздоровлению Камы
Пермский край выступил с инициативой создания федерального проекта "Оздоровление Камы"; вместе с главами четырех субъектов Приволжского федерального округа... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:28
2021-09-14T17:28
2021-09-14T17:28
общество
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 14 сен– РИА Новости. Пермский край выступил с инициативой создания федерального проекта "Оздоровление Камы"; вместе с главами четырех субъектов Приволжского федерального округа регион готовит обращение к руководству страны о включении документа в нацпроект "Экология", сообщается на сайте губернатора и правительства края.По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, за долгие годы загрязнения бытовыми и промышленными отходами, главная водная артерия региона "утратила свой природный потенциал". "Оздоровление Камы позволит повысить качество жизни, улучшить экологию, стимулировать развитие туризма сразу в нескольких регионах страны", – сказал Махонин.В пресс-службе губернатора уточнили, что проект письма-обращения уже подписан Махониным и президентом Татарстана, сейчас он находится на подписи у главы Кировской области. "В субъекты федерации, расположенные в бассейне реки, поступили соответствующие запросы с просьбой подготовить предложения по направлениям проекта "Оздоровление Камы" и наполнению его мероприятиями", – добавили в пресс-службе.По мнению инициаторов проекта, его реализация позволит улучшить потенциал реки на протяжении 1,8 тысячи километров. Ключевыми задачами проекта "Оздоровление Камы" являются восстановление и улучшение экологического состояния, а также сокращение доли загрязненных сточных вод. На первоначальном этапе планируется провести аудит состояния очистных сооружений и систем водоотведения, ливневых систем канализации, инвентаризацию объектов накопленного вреда окружающей среде в водоохранных зонах для их последующей ликвидации, затонувшего имущества и судов, остатков молевого сплава на дне русел рек. Кроме того, требуется выполнить работы по дноуглублению и руслорегулированию, расчистке рек, укреплению берегов и онлайн-мониторингу состояния окружающей среды. Подготовительный процесс уже стартовал, приступить к проекту планируется с 2024 года."Для выполнения всех этих задач и координации работы в Пермском крае решено создать отдельный проектный офис с участием представителей министерств природных ресурсов, ЖКХ и благоустройства, транспорта, строительства, сельского хозяйства и продовольствия региона", – отметили в пресс-службе губернатора.
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общество, пермский край, дмитрий махонин
ПЕРМЬ, 14 сен– РИА Новости. Пермский край
выступил с инициативой создания федерального проекта "Оздоровление Камы"; вместе с главами четырех субъектов Приволжского федерального округа регион готовит обращение к руководству страны о включении документа в нацпроект "Экология", сообщается на сайте губернатора и правительства края.
"Пермский край принял решение выйти на федеральный уровень с инициативой по экологической реабилитации Камы. Инициативу по восстановлению и сбережению реки поддержали соседние субъекты, где она протекает: Татарстан, Башкортостан и Удмуртия. К ним также присоединилась Кировская область
, в которой самый крупный речной объект региона – Вятка впадает в камские воды. Власти всех регионов нацелены на включение программы по реабилитации Камы в нацпроект "Экология", – говорится в сообщении.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина
, за долгие годы загрязнения бытовыми и промышленными отходами, главная водная артерия региона "утратила свой природный потенциал". "Оздоровление Камы позволит повысить качество жизни, улучшить экологию, стимулировать развитие туризма сразу в нескольких регионах страны", – сказал Махонин.
В пресс-службе губернатора уточнили, что проект письма-обращения уже подписан Махониным и президентом Татарстана, сейчас он находится на подписи у главы Кировской области. "В субъекты федерации, расположенные в бассейне реки, поступили соответствующие запросы с просьбой подготовить предложения по направлениям проекта "Оздоровление Камы" и наполнению его мероприятиями", – добавили в пресс-службе.
По мнению инициаторов проекта, его реализация позволит улучшить потенциал реки на протяжении 1,8 тысячи километров. Ключевыми задачами проекта "Оздоровление Камы" являются восстановление и улучшение экологического состояния, а также сокращение доли загрязненных сточных вод. На первоначальном этапе планируется провести аудит состояния очистных сооружений и систем водоотведения, ливневых систем канализации, инвентаризацию объектов накопленного вреда окружающей среде в водоохранных зонах для их последующей ликвидации, затонувшего имущества и судов, остатков молевого сплава на дне русел рек. Кроме того, требуется выполнить работы по дноуглублению и руслорегулированию, расчистке рек, укреплению берегов и онлайн-мониторингу состояния окружающей среды. Подготовительный процесс уже стартовал, приступить к проекту планируется с 2024 года.
"Для выполнения всех этих задач и координации работы в Пермском крае решено создать отдельный проектный офис с участием представителей министерств природных ресурсов, ЖКХ и благоустройства, транспорта, строительства, сельского хозяйства и продовольствия региона", – отметили в пресс-службе губернатора.