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Боррель оценил доклад Европарламента о сдерживании России
Боррель оценил доклад Европарламента о сдерживании России - РИА Новости, 14.09.2021
Боррель оценил доклад Европарламента о сдерживании России
Отношения Евросоюза и России находятся на самом низком уровне, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента, где... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T19:31
2021-09-14T19:31
2021-09-14T20:18
европарламент
россия
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евросоюз
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Отношения Евросоюза и России находятся на самом низком уровне, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента, где обсуждают доклад по отношениям с Москвой.По словам представителя ЕС, причиной этого стали "политические решения, которые принимала Россия", а диалог с ней "становится сложным".Он подчеркнул, что хотел бы "обновить партнерство с Россией, но в нынешних обстоятельствах это трудно представить".Доклад, представленный евродепутатами, Боррель назвал "достаточно точным".Накануне члены Европарламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. Во вторник проходит обсуждение документа, 15 сентября должно состояться голосование, а на следующий день станут известны результаты.Вне зависимости от исхода голосования документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС.По мнению авторов, Европа должна оказывать давление на Россию, чтобы не допустить ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".Комментируя документ, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что Европарламент "превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций".
https://ria.ru/20210913/gosduma-1749915402.html
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европарламент, россия, в мире, евросоюз, жозеп боррель
19:31 14.09.2021 (обновлено: 20:18 14.09.2021)
Боррель оценил доклад Европарламента о сдерживании России
Боррель: Евросоюзу нужны предсказуемые, стабильные и менее конфликтные отношения с Россией
БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости.
Отношения Евросоюза
и России
находятся на самом низком уровне, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель
, выступая на пленарной сессии Европарламента
, где обсуждают доклад по отношениям с Москвой
.
По словам представителя ЕС, причиной этого стали "политические решения, которые принимала Россия", а диалог с ней "становится сложным".
"Россия остается нашим соседом. Газ дорожает, это хорошая новость для них и плохая для нас. <…> Россия не изменится со дня на день, но нам нужны более предсказуемые и стабильные и менее конфликтные отношения. Все это дипломатическая работа", — добавил Боррель.
Он подчеркнул, что хотел бы "обновить партнерство с Россией, но в нынешних обстоятельствах это трудно представить".
Доклад, представленный евродепутатами, Боррель назвал "достаточно точным".
Накануне члены Европарламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. Во вторник проходит обсуждение документа, 15 сентября должно состояться голосование, а на следующий день станут известны результаты.
Вне зависимости от исхода голосования документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии
и Совета ЕС
.
По мнению авторов, Европа
должна оказывать давление на Россию, чтобы не допустить ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".
Комментируя документ, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что Европарламент "превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций".