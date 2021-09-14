Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/otnosheniya-1750070113.html
Боррель оценил доклад Европарламента о сдерживании России
Боррель оценил доклад Европарламента о сдерживании России - РИА Новости, 14.09.2021
Боррель оценил доклад Европарламента о сдерживании России
Отношения Евросоюза и России находятся на самом низком уровне, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента, где... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T19:31
2021-09-14T20:18
европарламент
россия
в мире
евросоюз
жозеп боррель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e1006503864f0baac6b19f941b0eeed5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Отношения Евросоюза и России находятся на самом низком уровне, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента, где обсуждают доклад по отношениям с Москвой.По словам представителя ЕС, причиной этого стали "политические решения, которые принимала Россия", а диалог с ней "становится сложным".Он подчеркнул, что хотел бы "обновить партнерство с Россией, но в нынешних обстоятельствах это трудно представить".Доклад, представленный евродепутатами, Боррель назвал "достаточно точным".Накануне члены Европарламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. Во вторник проходит обсуждение документа, 15 сентября должно состояться голосование, а на следующий день станут известны результаты.Вне зависимости от исхода голосования документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС.По мнению авторов, Европа должна оказывать давление на Россию, чтобы не допустить ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".Комментируя документ, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что Европарламент "превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций".
https://ria.ru/20210913/gosduma-1749915402.html
https://ria.ru/20210702/ultimatum-1739605027.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c26539c46cd776c7f3a5fc5007b32b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, россия, в мире, евросоюз, жозеп боррель
19:31 14.09.2021 (обновлено: 20:18 14.09.2021)
 
Боррель оценил доклад Европарламента о сдерживании России

Боррель: Евросоюзу нужны предсказуемые, стабильные и менее конфликтные отношения с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Отношения Евросоюза и России находятся на самом низком уровне, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента, где обсуждают доклад по отношениям с Москвой.
По словам представителя ЕС, причиной этого стали "политические решения, которые принимала Россия", а диалог с ней "становится сложным".

"Россия остается нашим соседом. Газ дорожает, это хорошая новость для них и плохая для нас. <…> Россия не изменится со дня на день, но нам нужны более предсказуемые и стабильные и менее конфликтные отношения. Все это дипломатическая работа", — добавил Боррель.

Он подчеркнул, что хотел бы "обновить партнерство с Россией, но в нынешних обстоятельствах это трудно представить".
Доклад, представленный евродепутатами, Боррель назвал "достаточно точным".
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 19:45
В Госдуме назвали доклад Европарламента о сдерживании России пустословием
Накануне члены Европарламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. Во вторник проходит обсуждение документа, 15 сентября должно состояться голосование, а на следующий день станут известны результаты.
Вне зависимости от исхода голосования документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС.
По мнению авторов, Европа должна оказывать давление на Россию, чтобы не допустить ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".
Комментируя документ, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что Европарламент "превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 14:50
МИД напомнил ЕС о бессмысленности разговаривать с Россией ультиматумами
 
ЕвропарламентРоссияВ миреЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
Лента новостейМолния