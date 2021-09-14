https://ria.ru/20210914/otnosheniya-1750070113.html

Боррель оценил доклад Европарламента о сдерживании России

Боррель оценил доклад Европарламента о сдерживании России - РИА Новости, 14.09.2021

Боррель оценил доклад Европарламента о сдерживании России

Отношения Евросоюза и России находятся на самом низком уровне, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента, где... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T19:31

2021-09-14T19:31

2021-09-14T20:18

европарламент

россия

в мире

евросоюз

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741785204_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e1006503864f0baac6b19f941b0eeed5.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Отношения Евросоюза и России находятся на самом низком уровне, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента, где обсуждают доклад по отношениям с Москвой.По словам представителя ЕС, причиной этого стали "политические решения, которые принимала Россия", а диалог с ней "становится сложным".Он подчеркнул, что хотел бы "обновить партнерство с Россией, но в нынешних обстоятельствах это трудно представить".Доклад, представленный евродепутатами, Боррель назвал "достаточно точным".Накануне члены Европарламента предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал для сдерживания России. Во вторник проходит обсуждение документа, 15 сентября должно состояться голосование, а на следующий день станут известны результаты.Вне зависимости от исхода голосования документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению. Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС.По мнению авторов, Европа должна оказывать давление на Россию, чтобы не допустить ее "вмешательства в дела восточных и южных соседей союза".Комментируя документ, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что Европарламент "превратился в аппарат по выдаче бесполезных рекомендаций".

https://ria.ru/20210913/gosduma-1749915402.html

https://ria.ru/20210702/ultimatum-1739605027.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, россия, в мире, евросоюз, жозеп боррель