https://ria.ru/20210914/natsproekt-1750072671.html

Руденя: нацпроект "Экология" для Верхневолжья имеет принципиальное значение

Руденя: нацпроект "Экология" для Верхневолжья имеет принципиальное значение - РИА Новости, 14.09.2021

Руденя: нацпроект "Экология" для Верхневолжья имеет принципиальное значение

Национальный проект "Экология" имеет принципиальное значение для Верхневолжья, сообщил губернатор области Игорь Руденя во вторник, выступая на заседании... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T19:53

2021-09-14T19:53

2021-09-14T19:53

тверская область

калининский район

кимры

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 14 сен – РИА Новости. Национальный проект "Экология" имеет принципиальное значение для Верхневолжья, сообщил губернатор области Игорь Руденя во вторник, выступая на заседании областного правительства, посвященного рассмотрению реализации национального проекта "Экология" в Тверской области.В пресс-службе областного правительства напомнили, что в области реализуются пять региональных проектов, входящих в состав национального проекта "Экология". Это "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов", "Комплексная система обращения с ТКО", "Чистая страна", "Оздоровление Волги".По проекту "Сохранение уникальных водных объектов" ведется расчистка русел рек. К 2024 году планируется привести в порядок русла на протяжении 33 километров. Проект "Сохранение лесов" направлен на обеспечение к 2024 году 100%-го восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений.По проекту "Чистая страна" ведется ликвидация свалок, в том числе несанкционированных объектов. Крупные рекультивируемые свалки ТКО – в Кимрах, Нелидово, на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью. По проекту "Оздоровление Волги" идет реконструкция очистных сооружений в Твери, Конаково, Торжке, селе Городня и поселке Радченко Калининского района, селе Застолобье Рамешковского района.

https://ria.ru/20210910/zaryblenie-1749519837.html

калининский район

кимры

тверская область

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калининский район, кимры, тверская область, игорь руденя