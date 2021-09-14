Руденя: нацпроект "Экология" для Верхневолжья имеет принципиальное значение
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: нацпроект "Экология" для Верхневолжья имеет принципиальное значение
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 14 сен – РИА Новости. Национальный проект "Экология" имеет принципиальное значение для Верхневолжья, сообщил губернатор области Игорь Руденя во вторник, выступая на заседании областного правительства, посвященного рассмотрению реализации национального проекта "Экология" в Тверской области.
"В первую очередь это сохранение и передача новым поколениям наших природных богатств – лесов, озер и рек за счет комплексной работы по лесовосстановлению, зарыблению, расчистке водных объектов. Также реализация нацпроекта – это модернизация очистных сооружений и систем водоотведения, формирование современной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами", – сказал Руденя.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что в области реализуются пять региональных проектов, входящих в состав национального проекта "Экология". Это "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов", "Комплексная система обращения с ТКО", "Чистая страна", "Оздоровление Волги".
По проекту "Сохранение уникальных водных объектов" ведется расчистка русел рек. К 2024 году планируется привести в порядок русла на протяжении 33 километров. Проект "Сохранение лесов" направлен на обеспечение к 2024 году 100%-го восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений.
По проекту "Чистая страна" ведется ликвидация свалок, в том числе несанкционированных объектов. Крупные рекультивируемые свалки ТКО – в Кимрах, Нелидово, на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью. По проекту "Оздоровление Волги" идет реконструкция очистных сооружений в Твери, Конаково, Торжке, селе Городня и поселке Радченко Калининского района, селе Застолобье Рамешковского района.