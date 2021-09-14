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Тверская область
https://ria.ru/20210914/natsproekt-1750072671.html
Руденя: нацпроект "Экология" для Верхневолжья имеет принципиальное значение
Руденя: нацпроект "Экология" для Верхневолжья имеет принципиальное значение - РИА Новости, 14.09.2021
Руденя: нацпроект "Экология" для Верхневолжья имеет принципиальное значение
Национальный проект "Экология" имеет принципиальное значение для Верхневолжья, сообщил губернатор области Игорь Руденя во вторник, выступая на заседании... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T19:53
2021-09-14T19:53
тверская область
калининский район
кимры
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 14 сен – РИА Новости. Национальный проект "Экология" имеет принципиальное значение для Верхневолжья, сообщил губернатор области Игорь Руденя во вторник, выступая на заседании областного правительства, посвященного рассмотрению реализации национального проекта "Экология" в Тверской области.В пресс-службе областного правительства напомнили, что в области реализуются пять региональных проектов, входящих в состав национального проекта "Экология". Это "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов", "Комплексная система обращения с ТКО", "Чистая страна", "Оздоровление Волги".По проекту "Сохранение уникальных водных объектов" ведется расчистка русел рек. К 2024 году планируется привести в порядок русла на протяжении 33 километров. Проект "Сохранение лесов" направлен на обеспечение к 2024 году 100%-го восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений.По проекту "Чистая страна" ведется ликвидация свалок, в том числе несанкционированных объектов. Крупные рекультивируемые свалки ТКО – в Кимрах, Нелидово, на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью. По проекту "Оздоровление Волги" идет реконструкция очистных сооружений в Твери, Конаково, Торжке, селе Городня и поселке Радченко Калининского района, селе Застолобье Рамешковского района.
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калининский район, кимры, тверская область, игорь руденя
19:53 14.09.2021
 

Руденя: нацпроект "Экология" для Верхневолжья имеет принципиальное значение

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: нацпроект "Экология" для Верхневолжья имеет принципиальное значение
Руденя: нацпроект Экология для Верхневолжья имеет принципиальное значение - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 14 сен – РИА Новости. Национальный проект "Экология" имеет принципиальное значение для Верхневолжья, сообщил губернатор области Игорь Руденя во вторник, выступая на заседании областного правительства, посвященного рассмотрению реализации национального проекта "Экология" в Тверской области.
"В первую очередь это сохранение и передача новым поколениям наших природных богатств – лесов, озер и рек за счет комплексной работы по лесовосстановлению, зарыблению, расчистке водных объектов. Также реализация нацпроекта – это модернизация очистных сооружений и систем водоотведения, формирование современной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами", – сказал Руденя.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что в области реализуются пять региональных проектов, входящих в состав национального проекта "Экология". Это "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов", "Комплексная система обращения с ТКО", "Чистая страна", "Оздоровление Волги".
По проекту "Сохранение уникальных водных объектов" ведется расчистка русел рек. К 2024 году планируется привести в порядок русла на протяжении 33 километров. Проект "Сохранение лесов" направлен на обеспечение к 2024 году 100%-го восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений.
По проекту "Чистая страна" ведется ликвидация свалок, в том числе несанкционированных объектов. Крупные рекультивируемые свалки ТКО – в Кимрах, Нелидово, на 13 км Бежецкого шоссе под Тверью. По проекту "Оздоровление Волги" идет реконструкция очистных сооружений в Твери, Конаково, Торжке, селе Городня и поселке Радченко Калининского района, селе Застолобье Рамешковского района.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире телеканала Россия-24 Тверь - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 13:58Тверская область
Руденя: в Верхневолжье планируют удвоить темпы зарыбления водоемов
 
Тверская областьКалининский районКимрыТверская областьИгорь Руденя
 
 
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