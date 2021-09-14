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В СК рассказали о мужчине, напавшем на девочку в Подмосковье
В СК рассказали о мужчине, напавшем на девочку в Подмосковье - РИА Новости, 14.09.2021
В СК рассказали о мужчине, напавшем на девочку в Подмосковье
Следователи проверяют обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске на причастность к аналогичным преступлениям, сообщила журналистам... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:17
2021-09-14T17:17
происшествия
солнечногорск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следователи проверяют обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске на причастность к аналогичным преступлениям, сообщила журналистам помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Инцидент произошел 11 сентября: по данным следствия, близ многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа мужчина попытался надругаться над девятилетней девочкой, но в итоге только отобрал у нее телефон, ударив по лицу. Позже этого человека задержали – оказалось, что он неоднократно судим, но за имущественные преступления.На допросе было установлено, что мужчина планировал надругаться над ребенком, но его заметили прохожие, которых девочка позвала на помощь, и тот был вынужден отпустить ее. Мужчина сознался в преступлении."Обвиняемый в разбойном нападении и в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка проверяется на причастность к совершению серии аналогичных преступлений на территории Московской области и других регионов", - сказала Врадий.СК просит откликнуться всех, кто, возможно, стал его жертвой.
https://ria.ru/20210912/smolensk-1749733948.html
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солнечногорск
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происшествия, солнечногорск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
17:17 14.09.2021
 
В СК рассказали о мужчине, напавшем на девочку в Подмосковье

СК проверит напавшего на девочку в Солнечногорске на причастность к другим преступлениям

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следователи проверяют обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске на причастность к аналогичным преступлениям, сообщила журналистам помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Инцидент произошел 11 сентября: по данным следствия, близ многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа мужчина попытался надругаться над девятилетней девочкой, но в итоге только отобрал у нее телефон, ударив по лицу. Позже этого человека задержали – оказалось, что он неоднократно судим, но за имущественные преступления.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 11:56
В Смоленске проверят данные о нападении мужчины на школьниц
На допросе было установлено, что мужчина планировал надругаться над ребенком, но его заметили прохожие, которых девочка позвала на помощь, и тот был вынужден отпустить ее. Мужчина сознался в преступлении.
"Обвиняемый в разбойном нападении и в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка проверяется на причастность к совершению серии аналогичных преступлений на территории Московской области и других регионов", - сказала Врадий.
СК просит откликнуться всех, кто, возможно, стал его жертвой.
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 10:27
Момент нападения мужчины на девочку в Подмосковье попал на видео
 
ПроисшествияСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийРоссия
 
 
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