https://ria.ru/20210914/napadenie-1750047515.html
В СК рассказали о мужчине, напавшем на девочку в Подмосковье
В СК рассказали о мужчине, напавшем на девочку в Подмосковье - РИА Новости, 14.09.2021
В СК рассказали о мужчине, напавшем на девочку в Подмосковье
Следователи проверяют обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске на причастность к аналогичным преступлениям, сообщила журналистам... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:17
2021-09-14T17:17
2021-09-14T17:17
происшествия
солнечногорск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следователи проверяют обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске на причастность к аналогичным преступлениям, сообщила журналистам помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Инцидент произошел 11 сентября: по данным следствия, близ многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского городского округа мужчина попытался надругаться над девятилетней девочкой, но в итоге только отобрал у нее телефон, ударив по лицу. Позже этого человека задержали – оказалось, что он неоднократно судим, но за имущественные преступления.На допросе было установлено, что мужчина планировал надругаться над ребенком, но его заметили прохожие, которых девочка позвала на помощь, и тот был вынужден отпустить ее. Мужчина сознался в преступлении."Обвиняемый в разбойном нападении и в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка проверяется на причастность к совершению серии аналогичных преступлений на территории Московской области и других регионов", - сказала Врадий.СК просит откликнуться всех, кто, возможно, стал его жертвой.
https://ria.ru/20210912/smolensk-1749733948.html
https://ria.ru/20210912/napadenie-1749726979.html
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происшествия, солнечногорск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
В СК рассказали о мужчине, напавшем на девочку в Подмосковье
СК проверит напавшего на девочку в Солнечногорске на причастность к другим преступлениям