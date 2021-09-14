https://ria.ru/20210914/nalogi-1749962123.html
Резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах более 280 миллионов рублей
Резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах более 280 миллионов рублей - РИА Новости, 14.09.2021
Резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах более 280 миллионов рублей
Объем налоговых льгот, предоставленных резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом полугодии 2021 года, превысил 280 миллионов... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:49
2021-09-14T10:49
2021-09-14T10:49
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Объем налоговых льгот, предоставленных резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом полугодии 2021 года, превысил 280 миллионов рублей, что в 1,7 раза больше прошлогоднего уровня, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Большая часть налоговых льгот – почти 269 миллионов рублей – пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города. Всего с 2006 года, за время существования столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах более 3,2 миллиарда рублей", - уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что на каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы в первом полугодии 2021 года пришлось порядка 40 рублей инвестиций."За первые шесть месяцев 2021 года резиденты столичной особой экономической зоны уплатили налогов на сумму более 1,6 миллиарда рублей, а за все время работы ОЭЗ налоговые отчисления превысили 13 миллиардов рублей", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Резиденты особой экономической зоны столицы пользуются набором преференций, которые позволяют с наибольшим экономическим эффектом реализовывать инновационные проекты. Среди них – льготная аренда земли, возможность выкупить арендуемый участок за 1 процент от кадастровой стоимости после сдачи объекта в эксплуатацию, снижение налогового бремени. Кроме того, в ОЭЗ Москвы предоставляются таможенные льготы – действует режим свободной таможенной зоны, напомнили в департаменте.
https://ria.ru/20210908/proizvodstvo-1749222489.html
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москва, александр прохоров
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Объем налоговых льгот, предоставленных резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом полугодии 2021 года, превысил 280 миллионов рублей, что в 1,7 раза больше прошлогоднего уровня, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Большая часть налоговых льгот – почти 269 миллионов рублей – пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города. Всего с 2006 года, за время существования столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах более 3,2 миллиарда рублей", - уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что на каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы
в первом полугодии 2021 года пришлось порядка 40 рублей инвестиций.
"За первые шесть месяцев 2021 года резиденты столичной особой экономической зоны уплатили налогов на сумму более 1,6 миллиарда рублей, а за все время работы ОЭЗ налоговые отчисления превысили 13 миллиардов рублей", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров
.
Резиденты особой экономической зоны столицы пользуются набором преференций, которые позволяют с наибольшим экономическим эффектом реализовывать инновационные проекты. Среди них – льготная аренда земли, возможность выкупить арендуемый участок за 1 процент от кадастровой стоимости после сдачи объекта в эксплуатацию, снижение налогового бремени. Кроме того, в ОЭЗ Москвы предоставляются таможенные льготы – действует режим свободной таможенной зоны, напомнили в департаменте.