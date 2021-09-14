https://ria.ru/20210914/nagrada-1750010481.html

Работы RT получили семь наград премии "Медиабренд"

Работы RT получили семь наград премии "Медиабренд" - РИА Новости, 14.09.2021

Работы RT получили семь наград премии "Медиабренд"

Работы RT получили семь наград российской премии "Медиабренд", в том числе проморолики к 15-летию RT и 10-летию документального канала RTД выиграли золото в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:09

2021-09-14T14:09

2021-09-14T14:09

общество

технологии

телеканал rt

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Работы RT получили семь наград российской премии "Медиабренд", в том числе проморолики к 15-летию RT и 10-летию документального канала RTД выиграли золото в четырех категориях, сообщает пресс-служба телеканала."Всего работы RT получили семь наград. Золото в номинациях "Лучший съемочный ролик" и "Лучшая режиссерская работа" завоевал снятый к 15-летию RT ироничный ролик "Зеленая угроза" о том, как "обезопасить" себя от телеканала. Также он выиграл серебро в номинации "Лучшая операторская работа". Черно-белый ролик снят на 16-миллиметровую пленку и выполнен в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне времен холодной войны", - говорится в сообщении.Отмечается, что ролик "Без ума от RT" одержал победу в категории "Лучший имиджевый проморолик бренда". Авторы представили, что ведущие политики мира обсуждают со своими психологами накануне 15-летия RT. На приеме у специалистов "оказались" Дональд Трамп, Джо Байден, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Ролик выполнен с помощью технологии "дипфейк"."Проморолик к 10-летию документального телеканала RTД занял первое место в номинации "Лучший копирайт". За годы вещания RTД выпустил более 800 документальных фильмов и около 1000 эпизодов сериалов, многие из которых были удостоены престижных международных премий, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards. Серебряной награды удостоено оформление освещения на RT президентских выборов в США в 2020 году. Бронзу получила эфирная кампания RT, посвященная Победе в Великой Отечественной войне", - отмечается в сообщении.RT напомнило, что в прошлом году ролики к 75-летию Победы, видео с участием легендарного тренера Жозе Моуринью, а также другие проекты канала завоевали девять наград "Медиабренда", в том числе пять золотых. В 2019 году RT получил главный приз премии в двух категориях, в 2018 году - в четырех. Премия "Медиабренд", учрежденная в 2011 году, присуждается за достижения в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна.

https://ria.ru/20210911/tefi-1749709983.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210904/vmeshatelstvo-1748710765.html

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общество, технологии, телеканал rt, россия