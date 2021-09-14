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Туризм
https://ria.ru/20210914/moskva-1750023042.html
В Москве планируют представить первый гид "Мишлен" по ресторанам столицы
В Москве планируют представить первый гид "Мишлен" по ресторанам столицы - РИА Новости, 14.09.2021
В Москве планируют представить первый гид "Мишлен" по ресторанам столицы
Первый гид "Мишлен" по кафе и ресторанам Москвы представят 14 октября, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:38
2021-09-14T16:38
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первый гид "Мишлен" по кафе и ресторанам Москвы представят 14 октября, сообщается на сайте мэра Москвы."Уже через месяц в концертном зале "Зарядье" мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе "Мишлен" по российской столице", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.Отмечается, что Россия станет 33-й страной, где выпускают гид "Мишлен", а Москва — первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками. Их присвоение будет способствовать развитию гастрономического туризма и повышению привлекательности столицы."Гид "Мишлен" по заведениям Москвы повлияет и на сам гастрономический рынок города. Высокая концентрация кафе и ресторанов уже приводит к серьезной конкуренции между ними, постоянному совершенствованию качества блюд и сервиса. Рейтинг усилит конкуренцию и станет мощным стимулом для развития отрасли", — говорится в документе.Путеводитель "Мишлен" — наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира, выпускаемый с 1900 года. Процесс отбора заведений конфиденциален. Эксперты гида путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом кафе и ресторане.Как отмечается на портале мэра и правительства столицы, заведения могут получить от одной до трех звезд. Одна свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения ресторана. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды — наивысшее признание, их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в тот или иной город.
https://ria.ru/20210828/evreyskayakukhnya-1747173370.html
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ресторан, еда, москва, снг, новости - туризм, наталья сергунина, туризм, кафе, россия, гастрономия, стиль жизни
16:38 14.09.2021
 
В Москве планируют представить первый гид "Мишлен" по ресторанам столицы

Попадание заведений в этот рейтинг повышает туристическую привлекательность городов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде кафе на Большой Бронной улице в Москве
Посетители на летней веранде кафе на Большой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первый гид "Мишлен" по кафе и ресторанам Москвы представят 14 октября, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Уже через месяц в концертном зале "Зарядье" мы узнаем, кого отметят в первом в истории путеводителе "Мишлен" по российской столице", — цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Отмечается, что Россия станет 33-й страной, где выпускают гид "Мишлен", а Москва — первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками. Их присвоение будет способствовать развитию гастрономического туризма и повышению привлекательности столицы.
"Гид "Мишлен" по заведениям Москвы повлияет и на сам гастрономический рынок города. Высокая концентрация кафе и ресторанов уже приводит к серьезной конкуренции между ними, постоянному совершенствованию качества блюд и сервиса. Рейтинг усилит конкуренцию и станет мощным стимулом для развития отрасли", — говорится в документе.
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Как отмечается на портале мэра и правительства столицы, заведения могут получить от одной до трех звезд. Одна свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения ресторана. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды — наивысшее признание, их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в тот или иной город.
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