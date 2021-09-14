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ЦБ на примере Буратино объяснил, как не попасться в лапы мошенникам
ЦБ на примере Буратино объяснил, как не попасться в лапы мошенникам - РИА Новости, 14.09.2021
ЦБ на примере Буратино объяснил, как не попасться в лапы мошенникам
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов провел открытый онлайн-урок для школьников о финансовой грамотности, приведя в пример героев... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T11:37
2021-09-14T14:13
экономика
центральный банк рф (цб рф)
сергей швецов
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов провел открытый онлайн-урок для школьников о финансовой грамотности, приведя в пример героев известных сказок."Не вчера и не сегодня мы стали такими, какие мы есть. Это история многих столетий, человек не меняется, но меняется знание, поэтому наше отношение с финансовым рынком может быть позитивным, если у нас есть соответствующие знания", — отметил он.Швецов вспомнил о Буратино, который не имел финансовых знаний и был доверчивым. Так, он попал под влияние мошенников и зарыл деньги, которые позднее исчезли. Фактически герой рисковал всем своим состоянием, которое могло бы вывести его из бедности, то есть все поставил на кон. Зампред ЦБ отметил, что мораль сказки заключается в следующем: если вдруг вам повезло, а везение случается в жизни, всегда найдутся люди, которые захотят у вас отобрать ваши деньги. "Никогда не рискуйте необходимым, чтобы получить избыточное. И если у вас есть жизненные потребности, текущие жизненные планы, лучше их реализовать с помощью этих денег, чем вложить их в суперрискованные финансовые инструменты, которые неизвестно к чему приведут", — добавил Швецов.Кроме того, он примел в пример "Золотую антилопу". Вывод этого произведения — инфляция, запуск печатного станка обесценивают деньги, то есть если их становится слишком много, они становятся бесполезными. Швецов также отметил, что одна из функций ЦБ заключается в ограничении инфляции. Поэтому организация аккуратно относится к объему денег, который находится в обращении. Также Банк России стремится к тому, чтобы рубль не потерял свои покупательные способности.В качестве еще одного примера Швецов взял сказку "Кот в сапогах". "Важная мысль из этой сказки, что со временем, и это скоро наступит, появятся роботы-советники и человеку действительно не нужно будет "париться" по поводу финансовых знаний, работы на финансовом рынке, покупки всяких инструментов — за него это будет делать искусственный интеллект", — сказал зампред ЦБ.Это, по его словам, может произойти через пять-десять лет, а до этого момента нужно получить необходимые финансовые навыки.Также Швецов на примере "Сказки о рыбаке и рыбке" предложил представить, что старик пошел к банку за кредитом, после чего он купил новое корыто. Дальше бабка захотела новый дом, для чего мужчина взял ипотеку. "Дальше она решила стать владычицей морскою, он взял еще денег, не смог их обслуживать, в результате объявил себя банкротом, и у него приставы все забрали, и остался он у разбитого корыта. Поэтому всегда надо соотносить свои желания и возможности", — сказал он.Поэтому, как заключил Швецов, эмоциональные покупки, особенно в кредит, не доведут до хорошего.
https://ria.ru/20210910/stavka-1749555371.html
https://ria.ru/20210908/inflyatsiya-1749154427.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), сергей швецов, россия
11:37 14.09.2021 (обновлено: 14:13 14.09.2021)
 
ЦБ на примере Буратино объяснил, как не попасться в лапы мошенникам

Зампредседателя ЦБ Швецов провел онлайн-урок для школьников о финансовой грамотности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов провел открытый онлайн-урок для школьников о финансовой грамотности, приведя в пример героев известных сказок.
"Не вчера и не сегодня мы стали такими, какие мы есть. Это история многих столетий, человек не меняется, но меняется знание, поэтому наше отношение с финансовым рынком может быть позитивным, если у нас есть соответствующие знания", — отметил он.
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Швецов вспомнил о Буратино, который не имел финансовых знаний и был доверчивым. Так, он попал под влияние мошенников и зарыл деньги, которые позднее исчезли. Фактически герой рисковал всем своим состоянием, которое могло бы вывести его из бедности, то есть все поставил на кон. Зампред ЦБ отметил, что мораль сказки заключается в следующем: если вдруг вам повезло, а везение случается в жизни, всегда найдутся люди, которые захотят у вас отобрать ваши деньги.
"Никогда не рискуйте необходимым, чтобы получить избыточное. И если у вас есть жизненные потребности, текущие жизненные планы, лучше их реализовать с помощью этих денег, чем вложить их в суперрискованные финансовые инструменты, которые неизвестно к чему приведут", — добавил Швецов.
Кроме того, он примел в пример "Золотую антилопу". Вывод этого произведения — инфляция, запуск печатного станка обесценивают деньги, то есть если их становится слишком много, они становятся бесполезными.

"Более того, ценнее удовлетворение той потребности, которая удовлетворяется реже и труднее. Если все дается слишком легко, ценность и удовольствие исчезают", — добавил он.

Швецов также отметил, что одна из функций ЦБ заключается в ограничении инфляции. Поэтому организация аккуратно относится к объему денег, который находится в обращении. Также Банк России стремится к тому, чтобы рубль не потерял свои покупательные способности.
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В качестве еще одного примера Швецов взял сказку "Кот в сапогах".
"Важная мысль из этой сказки, что со временем, и это скоро наступит, появятся роботы-советники и человеку действительно не нужно будет "париться" по поводу финансовых знаний, работы на финансовом рынке, покупки всяких инструментов — за него это будет делать искусственный интеллект", — сказал зампред ЦБ.
Это, по его словам, может произойти через пять-десять лет, а до этого момента нужно получить необходимые финансовые навыки.
Также Швецов на примере "Сказки о рыбаке и рыбке" предложил представить, что старик пошел к банку за кредитом, после чего он купил новое корыто. Дальше бабка захотела новый дом, для чего мужчина взял ипотеку.
"Дальше она решила стать владычицей морскою, он взял еще денег, не смог их обслуживать, в результате объявил себя банкротом, и у него приставы все забрали, и остался он у разбитого корыта. Поэтому всегда надо соотносить свои желания и возможности", — сказал он.
Поэтому, как заключил Швецов, эмоциональные покупки, особенно в кредит, не доведут до хорошего.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сергей ШвецовРоссия
 
 
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