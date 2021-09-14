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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210914/meropriyatiya-1750015382.html
В Подмосковье пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Достоевского
В Подмосковье пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Достоевского - РИА Новости, 14.09.2021
В Подмосковье пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Достоевского
Почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, пройдут до конца года в Подмосковье, сообщает пресс-служба минкультуры региона. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:43
2021-09-14T15:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
федор достоевский
новости культуры
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, пройдут до конца года в Подмосковье, сообщает пресс-служба минкультуры региона."До конца 2021 года в библиотеках всех городских округов Московской области пройдет почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского. Это лекции, викторины, литературно-музыкальные вечера, сценические постановки, публичные чтения, встречи с писателями, учеными и артистами, интеллектуальные игры и конкурсы", - говорится в сообщении.По данным ведомства ,в детском центре Московской губернской универсальной библиотеки для ребят 14-17 лет в ноябре запланирован конкурс-эссе "Достоевский. Моё открытие".
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московская область (подмосковье), федор достоевский, новости культуры
14:43 14.09.2021 (обновлено: 15:15 14.09.2021)
 

В Подмосковье пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Достоевского

© РИА Новости / Э. Коган / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Портрет Ф. М. Достоевского"
Репродукция картины Портрет Ф. М. Достоевского - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Э. Коган
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, пройдут до конца года в Подмосковье, сообщает пресс-служба минкультуры региона.
"До конца 2021 года в библиотеках всех городских округов Московской области пройдет почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского. Это лекции, викторины, литературно-музыкальные вечера, сценические постановки, публичные чтения, встречи с писателями, учеными и артистами, интеллектуальные игры и конкурсы", - говорится в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 16:32Новости Подмосковья
Глава Подмосковья открыл участок велодороги "Москва-Петербург"
По данным ведомства ,в детском центре Московской губернской универсальной библиотеки для ребят 14-17 лет в ноябре запланирован конкурс-эссе "Достоевский. Моё открытие".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Федор ДостоевскийНовости культуры
 
 
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