https://ria.ru/20210914/meropriyatiya-1750015382.html

В Подмосковье пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Достоевского

В Подмосковье пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Достоевского - РИА Новости, 14.09.2021

В Подмосковье пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Достоевского

Почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, пройдут до конца года в Подмосковье, сообщает пресс-служба минкультуры региона. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:43

2021-09-14T14:43

2021-09-14T15:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

федор достоевский

новости культуры

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, пройдут до конца года в Подмосковье, сообщает пресс-служба минкультуры региона."До конца 2021 года в библиотеках всех городских округов Московской области пройдет почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского. Это лекции, викторины, литературно-музыкальные вечера, сценические постановки, публичные чтения, встречи с писателями, учеными и артистами, интеллектуальные игры и конкурсы", - говорится в сообщении.По данным ведомства ,в детском центре Московской губернской универсальной библиотеки для ребят 14-17 лет в ноябре запланирован конкурс-эссе "Достоевский. Моё открытие".

https://ria.ru/20210912/velodoroga-1749753928.html

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московская область (подмосковье), федор достоевский, новости культуры