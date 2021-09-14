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В Подмосковье пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Достоевского
В Подмосковье пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Достоевского - РИА Новости, 14.09.2021
В Подмосковье пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Достоевского
Почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, пройдут до конца года в Подмосковье, сообщает пресс-служба минкультуры региона. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:43
2021-09-14T14:43
2021-09-14T15:15
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, пройдут до конца года в Подмосковье, сообщает пресс-служба минкультуры региона."До конца 2021 года в библиотеках всех городских округов Московской области пройдет почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского. Это лекции, викторины, литературно-музыкальные вечера, сценические постановки, публичные чтения, встречи с писателями, учеными и артистами, интеллектуальные игры и конкурсы", - говорится в сообщении.По данным ведомства ,в детском центре Московской губернской универсальной библиотеки для ребят 14-17 лет в ноябре запланирован конкурс-эссе "Достоевский. Моё открытие".
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московская область (подмосковье), федор достоевский, новости культуры
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, пройдут до конца года в Подмосковье, сообщает пресс-служба минкультуры региона.
"До конца 2021 года в библиотеках всех городских округов Московской области пройдет почти 1000 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского. Это лекции, викторины, литературно-музыкальные вечера, сценические постановки, публичные чтения, встречи с писателями, учеными и артистами, интеллектуальные игры и конкурсы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства ,в детском центре Московской губернской универсальной библиотеки для ребят 14-17 лет в ноябре запланирован конкурс-эссе "Достоевский. Моё открытие".