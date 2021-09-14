Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/lnr-1750036505.html
В ЛНР обвинили представителя Киева в недипломатической лексике
В ЛНР обвинили представителя Киева в недипломатической лексике - РИА Новости, 14.09.2021
В ЛНР обвинили представителя Киева в недипломатической лексике
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева обвинила представителя Киева в данной подгруппе Галину... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:16
2021-09-14T16:16
в мире
украина
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412038_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_eb397a5962777aa44422378daec344bc.jpg
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева обвинила представителя Киева в данной подгруппе Галину Третьякову в использовании на переговорах недипломатической лексики.Заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу стартовало утром во вторник в режиме видеоконференции, позже в пресс-службе делегации ЛНР заявили о том, что Киев уже второй раз подряд срывает переговоры подгруппы."Очередное заседание гуманитарной подгруппы было сорвано по вине представителей Украины. Такая тенденция со стороны Украины наблюдалась неоднократно, но поведение представителя Украины госпожи Третьяковой сегодня превзошло само себя. Прежде всего, была использована недипломатическая лексика", - рассказала Кобцева журналистам по итогам заседания подгруппы.Кобцева уточнила, что представитель Киева высказывала свои требования координатору подгруппы от ОБСЕ Шарлотте Реландер, а также представителям Российской Федерации."В адрес представителя Донецкой республики в лице эксперта, прозвучало оскорбление (от Третьяковой – ред.), которое вообще не позволительно в переговорном процессе", - рассказала Кобцева.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210910/propast-1749575553.html
https://ria.ru/20210910/pushkov-1749462334.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412038_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d06c9219a21344659831bff20bf8d03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
16:16 14.09.2021
 
В ЛНР обвинили представителя Киева в недипломатической лексике

В ЛНР обвинили представителя Киева в недипломатической лексике на переговорах по Донбассу

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева обвинила представителя Киева в данной подгруппе Галину Третьякову в использовании на переговорах недипломатической лексики.
Заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу стартовало утром во вторник в режиме видеоконференции, позже в пресс-службе делегации ЛНР заявили о том, что Киев уже второй раз подряд срывает переговоры подгруппы.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 17:49
Глава ЛНР обвинил Зеленского в углублении "пропасти" между народами
"Очередное заседание гуманитарной подгруппы было сорвано по вине представителей Украины. Такая тенденция со стороны Украины наблюдалась неоднократно, но поведение представителя Украины госпожи Третьяковой сегодня превзошло само себя. Прежде всего, была использована недипломатическая лексика", - рассказала Кобцева журналистам по итогам заседания подгруппы.
Кобцева уточнила, что представитель Киева высказывала свои требования координатору подгруппы от ОБСЕ Шарлотте Реландер, а также представителям Российской Федерации.
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 09:35
"Петухи не свистят": Пушков оценил вероятность захвата ДНР и ЛНР Украиной
"В адрес представителя Донецкой республики в лице эксперта, прозвучало оскорбление (от Третьяковой – ред.), которое вообще не позволительно в переговорном процессе", - рассказала Кобцева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
В миреУкраинаООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
02:02"Союз" успешно вывел на орбиту все британские спутники OneWeb
01:57Трамп пообещал осчастливить американцев перед выборами в 2024 году
Лента новостейМолния