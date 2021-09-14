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В ЛНР обвинили представителя Киева в недипломатической лексике

В ЛНР обвинили представителя Киева в недипломатической лексике - РИА Новости, 14.09.2021

В ЛНР обвинили представителя Киева в недипломатической лексике

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева обвинила представителя Киева в данной подгруппе Галину... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:16

2021-09-14T16:16

2021-09-14T16:16

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева обвинила представителя Киева в данной подгруппе Галину Третьякову в использовании на переговорах недипломатической лексики.Заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу стартовало утром во вторник в режиме видеоконференции, позже в пресс-службе делегации ЛНР заявили о том, что Киев уже второй раз подряд срывает переговоры подгруппы."Очередное заседание гуманитарной подгруппы было сорвано по вине представителей Украины. Такая тенденция со стороны Украины наблюдалась неоднократно, но поведение представителя Украины госпожи Третьяковой сегодня превзошло само себя. Прежде всего, была использована недипломатическая лексика", - рассказала Кобцева журналистам по итогам заседания подгруппы.Кобцева уточнила, что представитель Киева высказывала свои требования координатору подгруппы от ОБСЕ Шарлотте Реландер, а также представителям Российской Федерации."В адрес представителя Донецкой республики в лице эксперта, прозвучало оскорбление (от Третьяковой – ред.), которое вообще не позволительно в переговорном процессе", - рассказала Кобцева.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210910/propast-1749575553.html

https://ria.ru/20210910/pushkov-1749462334.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр