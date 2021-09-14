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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210914/lana-1749858945.html
Лана Дель Рей попрощалась с социальными сетями
Лана Дель Рей попрощалась с социальными сетями - РИА Новости, 14.09.2021
Лана Дель Рей попрощалась с социальными сетями
Лана Дель Рей ушла из социальных сетей, сообщает Billboard. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T02:02
2021-09-14T02:02
культура
социальные сети
лана дель рей (элизабет грант)
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Лана Дель Рей ушла из социальных сетей, сообщает Billboard. В субботу, 11 сентября, певица объявила на своей странице в Instagram, что прощается с микроблогами. Она записала видео, в котором объяснила свое решение. Поп-звезда планирует сфокусироваться на новых художественных проектах. "Всем привет. Хочу, чтобы вы знали, что я деактивирую мои учетные записи. У меня много других интересов и работ, которые требуют конфиденциальности и прозрачности", — сказала исполнительница.Дель Рей также поблагодарила фанатов за поддержку и пообещала продолжить выпускать альбомы и книги стихов.
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социальные сети, лана дель рей (элизабет грант), новости культуры, музыка
02:02 14.09.2021
 

Лана Дель Рей попрощалась с социальными сетями

© Фото : Sav EntertainmentЛана Дель Рей
Лана Дель Рей - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Фото : Sav Entertainment
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Лана Дель Рей ушла из социальных сетей, сообщает Billboard.
В субботу, 11 сентября, певица объявила на своей странице в Instagram, что прощается с микроблогами. Она записала видео, в котором объяснила свое решение. Поп-звезда планирует сфокусироваться на новых художественных проектах.
"Всем привет. Хочу, чтобы вы знали, что я деактивирую мои учетные записи. У меня много других интересов и работ, которые требуют конфиденциальности и прозрачности", — сказала исполнительница.
Дель Рей также поблагодарила фанатов за поддержку и пообещала продолжить выпускать альбомы и книги стихов.
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КультураСоциальные сетиЛана Дель Рей (Элизабет Грант)Новости культурыМузыка
 
 
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