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Лана Дель Рей попрощалась с социальными сетями
Лана Дель Рей попрощалась с социальными сетями - РИА Новости, 14.09.2021
Лана Дель Рей попрощалась с социальными сетями
Лана Дель Рей ушла из социальных сетей, сообщает Billboard. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T02:02
2021-09-14T02:02
2021-09-14T02:02
культура
социальные сети
лана дель рей (элизабет грант)
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Лана Дель Рей ушла из социальных сетей, сообщает Billboard. В субботу, 11 сентября, певица объявила на своей странице в Instagram, что прощается с микроблогами. Она записала видео, в котором объяснила свое решение. Поп-звезда планирует сфокусироваться на новых художественных проектах. "Всем привет. Хочу, чтобы вы знали, что я деактивирую мои учетные записи. У меня много других интересов и работ, которые требуют конфиденциальности и прозрачности", — сказала исполнительница.Дель Рей также поблагодарила фанатов за поддержку и пообещала продолжить выпускать альбомы и книги стихов.
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социальные сети, лана дель рей (элизабет грант), новости культуры, музыка
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Лана Дель Рей ушла из социальных сетей, сообщает
Billboard.
В субботу, 11 сентября, певица объявила на своей странице в Instagram, что прощается с микроблогами. Она записала видео, в котором объяснила свое решение. Поп-звезда планирует сфокусироваться на новых художественных проектах.
"Всем привет. Хочу, чтобы вы знали, что я деактивирую мои учетные записи. У меня много других интересов и работ, которые требуют конфиденциальности и прозрачности", — сказала исполнительница.
Дель Рей также поблагодарила фанатов за поддержку и пообещала продолжить выпускать альбомы и книги стихов.