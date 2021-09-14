https://ria.ru/20210914/lana-1749858945.html

Лана Дель Рей попрощалась с социальными сетями

Лана Дель Рей попрощалась с социальными сетями - РИА Новости, 14.09.2021

Лана Дель Рей попрощалась с социальными сетями

Лана Дель Рей ушла из социальных сетей, сообщает Billboard. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T02:02

2021-09-14T02:02

2021-09-14T02:02

культура

социальные сети

лана дель рей (элизабет грант)

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Лана Дель Рей ушла из социальных сетей, сообщает Billboard. В субботу, 11 сентября, певица объявила на своей странице в Instagram, что прощается с микроблогами. Она записала видео, в котором объяснила свое решение. Поп-звезда планирует сфокусироваться на новых художественных проектах. "Всем привет. Хочу, чтобы вы знали, что я деактивирую мои учетные записи. У меня много других интересов и работ, которые требуют конфиденциальности и прозрачности", — сказала исполнительница.Дель Рей также поблагодарила фанатов за поддержку и пообещала продолжить выпускать альбомы и книги стихов.

https://ria.ru/20210820/lana-1746352618.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальные сети, лана дель рей (элизабет грант), новости культуры, музыка