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Жители японского города потребовали отобрать Курилы силой и разозлили мэра
Жители японского города потребовали отобрать Курилы силой и разозлили мэра - РИА Новости, 14.09.2021
Жители японского города потребовали отобрать Курилы силой и разозлили мэра
Мэра японского города Немуро Масатоси Исигаки разозлил поступок местных жителей, исписавших монумент "Мост на четыре северных острова" призывами отобрать Курилы РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:27
2021-09-14T17:27
2021-09-14T17:49
в мире
япония
курильские острова
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мэра японского города Немуро Масатоси Исигаки разозлил поступок местных жителей, исписавших монумент "Мост на четыре северных острова" призывами отобрать Курилы силой, пишет Yahoo News Japan."Я глубоко возмущен этим зловредным поступком каких-то бессердечных людей, оставивших хулиганскую надпись на монументе", — сказал он.При этом политик напомнил, что мост — это символ "будущего возврата островов", которого "ждут все японцы".Токио до сих пор не отказался от претензий на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Япония поставила условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не подписали.Позиция Москвы состоит в том, что Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В то же время в Токио по сей день не отказываются от претензии на острова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, япония, курильские острова, россия
17:27 14.09.2021 (обновлено: 17:49 14.09.2021)
Жители японского города потребовали отобрать Курилы силой и разозлили мэра
Мэр японского города Немуро раскритиковал жителей, испортивших "символ возвращения Курил"